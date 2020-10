Share Pin 1 Condivisioni

Il numero degli aventi diritto è aumentato di circa 2.000 unità

Università, dalla Regione borse di studio per circa 26mila studenti –

Sono state pubblicate su laziodisco.it le graduatorie del bando “Diritto allo Studio per l’anno accademico 2020-2021”. Il beneficio, gestito dall’Ente della Regione Lazio per il diritto allo studio e alla conoscenza, prevede l’assegnazione di borse di studio, posti alloggio, contributi Erasmus e Premi di laurea.

Quest’anno, rispetto al precedente, il numero degli aventi diritto è aumentato di circa 2.000 unità, superando la soglia dei 26.300 studenti idonei.

In questa prima fase sono stati dichiarati vincitori 12.386 studenti, circa 1.000 in più rispetto allo scorso anno. Come sempre accade, in una seconda fase e dopo l’assegnazione di ulteriori risorse, sarà data risposta anche agli studenti presenti nella graduatoria degli idonei fino al soddisfacimento delle richieste di contributo o di accesso ai servizi degli aventi diritto.

La Regione Lazio, tramite DiSCo, pur nelle difficoltà derivanti dall’emergenza sanitaria che il sistema paese sta affrontando, prosegue e anzi implementa il suo impegno concreto per garantire il diritto allo studio e ponendosi con ancora maggiore forza come punto di riferimento per gli studenti. Con queste azioni le nostre università possono essere frequentate anche da chi proviene da nuclei familiari meno abbienti e possono rappresentare luoghi di reale inclusione in cui custodire quel prezioso capitale umano stimolo e opportunità di mobilità sociale”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola, Formazione diritto allo studio universitario della Regione Lazio.