Uniti per la cura: il convegno della ASL Roma 4 a Bracciano

Uniti per la cura – Condividere, Apprendere, Conoscere: venerdì 13 ottobre il convegno che vuole consolidare il rapporto ospedale- territorio

Uniti per la cura – Condividere, Apprendere, Conoscere è il titolo dell’incontro organizzato dalla ASL ROMA 4 a Bracciano in programma nella giornata di venerdì 13 Ottobre alle ore 15.00 con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta per presentare le quattro reti specialistiche: Cardiologia, Pneumologica, Diabetologica e Oncologica, costruite ed implementate dalla ASL per le patologie croniche-degenerative a maggiore prevalenza nella popolazione

“Il convegno si pone l’obiettivo – ha spiegato il Direttore Sanitario Aziendale, la dottoressa Simona Ursino – di presentare ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta l’intero percorso di presa in carico di ogni rete. La rete garantisce la continuità assistenziale tra l’ospedale e il territorio e la prossimità, essendo i nodi della rete sviluppati capillarmente in ogni Distretto della ASL ROMA 4.

Il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta hanno un ruolo da protagonisti nel percorso assistenziale di ogni paziente pertanto è fondamentale creare e far conoscere i percorsi di integrazione fra ospedale e territorio ai quali i colleghi possono indirizzare i propri assistiti.

“Anche questo – ha concluso il Direttore Sanitario Aziendale – rientra tra le iniziative volte a sviluppare la medicina di prossimità che avvicina, non solo fisicamente ma anche rispetto ai propri reali bisogni di cura, i servizi all’utenza, evitando che questa debba recarsi presso altre strutture”.

A presentare i quattro percorsi saranno i Responsabili di ciascuna rete: il dottor Mario D’Andrea, Responsabile della UOSD Oncologia, per la rete oncologica; il dottor Graziano Santantonio, Responsabile della UOC Diabetologia, per la rete diabetologica; il dottor Sergio Calcagno, Responsabile f.f. UOC Cardiologia, per la rete cardiologica; il dottor Maurizio Polinari, Responsabile UOS Pneumologia-Raccordo O/T per la rete dedicata alla pneumologia.