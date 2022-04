Una vita da social, la campagna fa tappa domani a Cerveteri e mercoledì a Santa Severa –

Al via la IX^ edizione di “Una vita da social” la Campagna educativa itinerante della Polizia di Stato. Un Tour di 73 tappe sul territorio nazionale sui temi dei social network e del cyberbullismo: Roma, 26-27-28-29 aprile 2022.

Arriva nei comuni di Cerveteri, Santa Marinella, Colleferro e Roma la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete rivolte ai minori, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”. La manifestazione farà tappa con il truck di “una vita da social” a: – Cerveteri – Lungomare dei Navigatori Etruschi in data 26 aprile 2022;- Santa Severa – ingresso Castello di Santa Severa in data 27 aprile 2022;- Colleferro – Largo Unitalsi in data 28 aprile 2022;- Roma – Villa Doria Pamphilj – ingresso Via Leone XIII n. 75 – in data 29 aprile 2022; Ancora una volta la Polizia di Stato scende in campo al fianco dei ragazzi con un solo grande obiettivo: ”fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime”. L’evento avrà inizio alle ore 9.00 con l’accoglienza degli studenti da parte del personale del Compartimento Polizia Postale di Roma e della Questura di Roma.