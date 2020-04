“Un calcio alla noia”, domenica la finalissima della gara di palleggi

Condividi Pin 1 Condivisioni

Appuntamento alle ore 16.00 sul canale ZOOM

“Un calcio alla noia”, domenica gara di palleggi – riceviamo e pubblichiamo:

Si è proprio così che al Responsabile della scuola calcio ERNESTO BORRELLI, coadiuvato dai Mister cefariello, iavarone ,paris e sellitto, è venuta l’idea di organizzare una vera e propria gara di palleggio a cui hanno aderito più di 150 ragazzi della scuola calcio dell’Academy US Ladispoli.

Lo scopo è quello di non lasciare soli i propri allievi e quindi ancora una volta le piattaforme on-line e i social sono stati grandi alleati nel far passare più velocemente il tempo di quarantena tra le mura di casa.

“Restare a casa il più possibile” questo è il motto a cui cerco di aderire anche io organizzando questa iniziativa che si può fare tra le mura delle proprie abitazioni, magari coinvolgendo la famiglia.” commenta il mister Borrelli responsabile della scuola calcio.

Questo anche per rispetto delle normative previste dal decreto che invitano tutti a rimanere al chiuso piuttosto che uscire all’aperto.

La situazione è critica ed ognuno di noi deve essere coscienzioso, dare il buon esempio ed il suo contributo per arginare e superare questa piaga. Il senso civico deve guidarci responsabilmente per tornare alla normalità al più presto e per continuare a “vivere”.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede questa sana sfida. Il tutto è cominciato verso la fine del mese di marzo e si concluderà domenica 3 maggio con la FINALISSIMA (l’inizio è fissato per le ore 16:00 e parteciperanno le Categorie 2007-2008-2009-2010). Durante il fine settimana, quando liberi da impegni di studio, i ragazzi si sono cimentati in una gara di palleggio che veniva postata tramite la piattaforma ZOOM. L’intera famiglia veniva coinvolta ed abbiamo ricevuto il plauso anche dai mitici nonni dei ragazzi che spesso sono i primi tifosi in campo.

Vorrei aggiungere, conclude il mister BORRELLI, ringraziando il Presidente Umberto PARIS, i Mister, genitori, ma soprattutto i ragazzi che hanno partecipato con la voglia di confrontarsi mostrando il sorriso e la gioia in questo periodo triste e scoraggiante.

Appuntamento a domenica prossima ore 16.00 sul canale ZOOM.