 
CerveteriRoma Litorale e provincia

Tutti i nuovi autovelox di Roma e Provincia

9 Gennaio 2026

Attivi da oggi, uno anche sulla statale Aurelia al km 33,200 in direzione Cerveteri

Grande Raccordo Anulare

Nuova galleria tra Cassia e Boccea, entrambe le direzioni

Nuova galleria tra Cassia ed Aurelia – direzione Aurelia

Tangenziale Est, pali su rampe lato Palmiro Togliatti – entrambi i lati entrata ed uscita dalla tangenziale

Tra Aurelia e Pontina – direzione Roma

Pontina direzione Casilina

Entrata da Settebagni direzione Aurelia – Appena finita la rampa

Statale Aurelia

SS1 Aurelia 33,2 Km. – direzione Cerveteri

SS1 Aurelia – Aranova e uscita per Fregene, attenzione è montato sotto un ponte, direzione Roma

SS1 Aurelia – tra Torreimpietra e uscita per Fregene – è installato sotto un ponte, da Civitavecchia in direzione Roma

Cristoforo Colombo

Fiera di Roma – direzione Ostia
Direzione centro

Corsia centrale – sui pali

Corsia centrale prossimità semaforo – direzione centro

Corsia centrale prossimità semaforo altezza Circonvallazione Ostiense (Habitat) – direzione centro

All’ingresso di Ostia – direzione mare

Roma centro

Lungotevere verso stadio Olimpico – installato sopra tabellone indicazione traffico

Lungotevere in Augusta – sul tabellone luminoso verso piazzale Flaminio

Via del Muro Torto – numerosi all’interno delle gallerie.

Via Isacco Newton – entrambe le direzioni

Via Gregorio VII – Ingresso galleria e dopo

Via Tuscolana incrocio via Gasperina – direzione centro

Via di Tor Bella Monaca – direzione centro

Via del Mare – rettilineo oltre il G.R.A. – direzione Ostia

Via del Mare altezza Vitinia – telecamera fissa – entrambe le direzioni

Via Laurentina dopo i ponti, direzione centro

Tor Vergata, via Sorbara, direzione policlinico T.V. verso GRA dopo svincolo la Romanina

Via Pontina altezza Furlanetto – direzione Roma

Via Pontina laterale altezza Spinaceto – direzione Roma

Roma – km. 14,800 loc. Mezzocamino – ss8 via del Mare – entrambe le direzioni

Roma – Villaggio Azzurro, via di Mezzocammino – entrambe le direzioni