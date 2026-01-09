Tutti i nuovi autovelox di Roma e Provincia

Attivi da oggi, uno anche sulla statale Aurelia al km 33,200 in direzione Cerveteri
Grande Raccordo Anulare
Nuova galleria tra Cassia e Boccea, entrambe le direzioni
Nuova galleria tra Cassia ed Aurelia – direzione Aurelia
Tangenziale Est, pali su rampe lato Palmiro Togliatti – entrambi i lati entrata ed uscita dalla tangenziale
Tra Aurelia e Pontina – direzione Roma
Pontina direzione Casilina
Entrata da Settebagni direzione Aurelia – Appena finita la rampa
Statale Aurelia
SS1 Aurelia 33,2 Km. – direzione Cerveteri
SS1 Aurelia – Aranova e uscita per Fregene, attenzione è montato sotto un ponte, direzione Roma
SS1 Aurelia – tra Torreimpietra e uscita per Fregene – è installato sotto un ponte, da Civitavecchia in direzione Roma
Cristoforo Colombo
Fiera di Roma – direzione Ostia
Direzione centro
Corsia centrale – sui pali
Corsia centrale prossimità semaforo – direzione centro
Corsia centrale prossimità semaforo altezza Circonvallazione Ostiense (Habitat) – direzione centro
All’ingresso di Ostia – direzione mare
Roma centro
Lungotevere verso stadio Olimpico – installato sopra tabellone indicazione traffico
Lungotevere in Augusta – sul tabellone luminoso verso piazzale Flaminio
Via del Muro Torto – numerosi all’interno delle gallerie.
Via Isacco Newton – entrambe le direzioni
Via Gregorio VII – Ingresso galleria e dopo
Via Tuscolana incrocio via Gasperina – direzione centro
Via di Tor Bella Monaca – direzione centro
Via del Mare – rettilineo oltre il G.R.A. – direzione Ostia
Via del Mare altezza Vitinia – telecamera fissa – entrambe le direzioni
Via Laurentina dopo i ponti, direzione centro
Tor Vergata, via Sorbara, direzione policlinico T.V. verso GRA dopo svincolo la Romanina
Via Pontina altezza Furlanetto – direzione Roma
Via Pontina laterale altezza Spinaceto – direzione Roma
Roma – km. 14,800 loc. Mezzocamino – ss8 via del Mare – entrambe le direzioni
Roma – Villaggio Azzurro, via di Mezzocammino – entrambe le direzioni