Share Pin 42 Condivisioni

Tumore al seno, la carovana della prevenzione a Cerveteri

Asl Roma 4 e Komen capitanate dal Dr. Zaccagnino, in collaborazione con le amministrazioni comunali, Città Metropolitana, hanno portato oggi la macchina della ricerca per la prevenzione contro il tumore al seno, nella cittadina di Cerveteri.

Al vicesindaco Francesca Cennerilli ai nostri volontari ai nostri tecnici e alle nostre amministrative vanno i ringraziamenti per aver accolto e coadiuvato l’iniziativa.

Restano monito per tutti le parole del nostro radiologo ,che a un anno di distanza dall’inizio di questa pandemia, ci ricorda:

“Rispettando le regole, con l’aiuto del vaccino, il Covid – 19 sarà sconfitto, tutti dobbiamo contribuire alla fine di questa terribile vicenda.

Nonostante i passi avanti della ricerca invece, un vaccino ancora non esiste per questa patologia tumorale, arma fondamentale rimane la prevenzione che non si deve fermare.

E’un obbligo di noi sanitari,fare prevenzione un dovere di tutti i cittadini. Andiamo avanti!”