Operazione dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca

Trovato con 91 dosi di cocaina, arrestato 47enne romano – la nota stampa:

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno eseguito una serie di controlli mirati a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nel quartiere. Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri hanno arrestato un 47enne romano, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato notato mentre si aggirava con fare sospetto in via dell’Archeologia ed è stato fermato per una verifica.

I Carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso 91 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 50 grammi, subito sequestrate. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Gli stessi Carabinieri hanno effettuato controlli mirati alla verifica della normativa per la prevenzione dei contagi da Covid-19 in un bar del quartiere, sanzionando un avventore intento a consumare al bancone senza essere in possesso del Green Pass e il titolare dell’attività per non aver eseguito accertamenti circa il possesso della certificazione verde da parte dei clienti che accedevano al bar. Entrambi sono stati multati per 400 euro.