Trovate e soccorse dai Vigili del Fuoco due persone prive di sensi in un’abitazione –

Allertati dal personale sanitario del 118, alle ore 15.20 circa di ieri, la squadra 7A è intervenuta con l’ausilio del CRRC presso un’abitazione in Via Dei Vascellari, 71 nella quale sono state ritrovate due persone prive di sensi, trasportate in codice rosso al S.Camillo ed all’Umberto I. Si stanno effettuando rilevamenti per valutare la presenza di monossido di carbonio negli ambienti. I funzionari di servizio sono presenti sul posto.