Domande aperte fino a venerdì 21 luglio

È disponibile sulla home page di www.comune.cerveteri.rm.it l’avviso pubblico per la concessione di un contributo per il Servizio di Trasporto Scolastico per gli alunni con disabilità residenti nella Regione Lazio e frequentanti le Scuole Superiori pubbliche o paritarie oppure i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale nell’anno scolastico 2023/2024.

Si può presentare domanda compilando l’apposito modulo disponibile sul sito internet del Comune, allegando la certificazione comprovante la disabilità e la fotocopia del documento di identità del dichiarante e del beneficiario. La domanda, che deve essere presentata entro e non oltre venerdì 21 luglio, va inviata o tramite PEC all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara.

Trasporto scolastico per alunni con disabilità delle Scuole Superiori, a Cerveteri aperto il bando per il contributo

“Si tratta di un’opportunità importante perché consentirà alle famiglie con figli affetti da disabilità di ricevere un rimborso spese per il trasporto del figlio nel percorso da casa a scuola, sia esso effettuato con il servizio di trasporto scolastico apposito sia con auto propria – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – il valore del contributo regionale per ciascuno studente disabile verrà stimato calcolando una spesa media di 50 centesimi di Euro al chilometro fino ad un massimo di 30 chilometri complessivi tra andata e ritorno per ogni giornata di frequenza. In ogni caso, il contributo non potrà superare l’importo di euro 3.000 annui per utente”.

“Invito pertanto tutte le famiglie interessate – conclude l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini – a consultare con attenzione il bando e a presentare domanda entro i termini previsti. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 3346159978”.