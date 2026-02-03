Trasloco selvaggio a Ladispoli: mobili e rifiuti abbandonati in via delle Magnolie

LADISPOLI – Non un semplice sacchetto lasciato fuori posto, ma l’intero contenuto di un’abitazione scaricato brutalmente sul ciglio della strada. È lo scenario desolante che si sono trovati davanti i residenti di via delle Magnolie, svegliatisi nel bel mezzo di una discarica improvvisata.

Una casa intera sul marciapiede

Il “bottino” dell’inciviltà è impressionante: mobili distrutti, cassette di plastica e, ironia della sorte, persino i mastelli comunali per la raccolta differenziata. Quello che doveva essere un trasloco verso l’isola ecologica si è trasformato in un atto di spregio verso il decoro urbano e la comunità.

Le indagini: a caccia di indizi tra i rifiuti

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, che hanno allertato le guardie ecozoofile di Fareambiente. I volontari sono intervenuti prontamente, ispezionando l’ammasso di rifiuti alla ricerca di documenti o tracce che possano condurre all’identità dei responsabili.

Della vicenda è stata ufficialmente investita la Polizia Locale, che ha avviato le indagini per risalire agli autori dello scarico abusivo.

Il muro dell’omertà e l’indignazione social

Mentre le autorità lavorano per individuare i colpevoli, tra i residenti serpeggia l’amarezza. Sui social il dibattito è acceso: com’è possibile che un’operazione così lunga e rumorosa sia passata inosservata? Scaricare una tale quantità di materiali richiede tempo e mezzi ingombranti, eppure nessuno sembra aver visto il momento esatto del “blitz”.

Fortunatamente, in questo caso, il senso civico ha prevalso e la denuncia tempestiva permetterà alle forze dell’ordine di procedere con gli accertamenti necessari.