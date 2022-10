Continuano i disservizi a causa degli stipendi in ritardo o non pervenuti ai lavoratori del trasporto pubblico locale da parte della ditta incaricata

Tpl Fiumicino: il Comune sporge denuncia per interruzione di pubblico servizio –

“Visto il perdurare dei disservizi che ormai da giorni impediscono il regolare svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale, con numerosi lavoratori che non prendono servizio e la conseguente impossibilità di garantire le corse previste, si è provveduto in data odierna a sporgere denuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio a tutela dell’immagine e dell’operato dell’amministrazione comunale, nonché delle cittadine e dei cittadini di Fiumicino, in particolare pendolari e studenti, che hanno diritto a un servizio adeguato”. Lo dichiara l’assessore al TPL Paolo Calicchio.

“La scorsa settimana, applicando tra i pochi in Italia l’articolo 30, comma 6 del Codice degli appalti, gli uffici comunali hanno provveduto ad effettuare i mandati di pagamento delle spettanze dovute ai lavoratori impiegati presso la società Trotta Bus Services S.p.A. – ricorda l’assessore – ed entro domani, come da tempi tecnici bancari, tutti i dipendenti riceveranno il bonifico dello stipendio che avrebbe dovuto essere versato dall’azienda entro il 20 settembre”. “Al contempo, l’amministrazione ha diffidato formalmente l’azienda a mettere in atto tutte le misure di controllo previste dal contratto sottoscritto e dalla normativa vigente a garanzia del buon andamento del servizio – prosegue ancora Calicchio -, e quindi a verificare le reiterate e numerose assenze del personale registrate in questi giorni, che inficiano notevolmente il servizio, e a provvedere se del caso alle opportune sostituzioni”.

“Auspichiamo quanto prima un ritorno alla normalità per il servizio di Trasporto Pubblico Locale con la garanzia delle giuste tutele per i lavoratori e servizi efficienti per i fruitori – conclude -. Solo dopo che questa situazione sarà risolta sarà possibile procedere alla valutazione delle tante richieste di adeguamento del servizio pervenute in questi giorni”.