Le parole degli Amici di Torre Flavia

Torre Flavia, fuoriuscita acqua causa danni all’ecosistema

La fuoriuscita d’acqua dalla ormai ex duna in spiaggia (circa 300 metri dal sentiero, verso nord) è aumentata, l’acqua ha scavato ed approfondito il suo alveo ed è quasi ad aspetto torrentizio… Urgono provvedimenti urgenti.

Forse la situazione di collasso della Palude è già irreversibile perchè si è creato un nuovo accesso al mare che rendera’ difficile in futuro procedere al mantenimento di acqua nell’invaso centrale.

Con danni all’ecosistema irreparabili.

Chiediamo interventi urgentissimi, non più rimandabili, da parte delle Istituzioni.

I tempi amministrativi, necessari per la realizzazione di interventi, sono lentissimi (se ne parla dal 2011…) rispetto ai tempi rapidi necessari per risolvere il problema.

Chiediamo aiuto.

Ogni amico/a di Torre Flavia scirva a tutte le Istituzioni.