Torna sabato 18 novembre la Colletta alimentare nazionale, tanti i supermercati aderenti anche a Cerveteri

Colletta alimentare, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti: “Un piccolo gesto per sensibilizzare tutti a donare in favore di chi è in difficoltà”

Sabato 18 novembre torna in tutta Italia la Colletta Alimentare, una giornata di solidarietà e di sensibilizzazione sul tema della povertà che purtroppo colpisce sempre più persone anche nelle nostre comunità. Per l’intera giornata, recandosi presso i tantissimi supermercati aderenti, sarà possibile donare uno o più prodotti che mediante pacco alimentare saranno destinati ai nuclei familiari bisognosi. Cerveteri farà come sempre la sua parte, con tantissimi volontari e svariati supermercati aderenti all’iniziativa: donare una parte della propria spesa per le persone in difficoltà è un gesto di solidarietà concreto che possiamo fare in favore di chi è messo all’angolo in questo momento così complesso della nostra storia.

“Ancora una volta, purtroppo, dobbiamo constatare nuove forme di povertà, i conflitti a livello internazionale e il conseguente aumento dei costi della vita quotidiana stanno mettendo in seria difficoltà tantissime famiglie, costrette sempre di più a fare tagli alla propria spesa – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con la Colletta Alimentare possiamo dare loro un sostegno immediato e tangibile”.

“Quella di sabato 18 novembre sarà una lunga giornata di solidarietà, che come di consueto vedrà Cerveteri protagonista con tantissimi volontari – ha concluso il Sindaco di Cerveteri Gubetti – con l’occasione, ci tengo sin da ora a porgere a tutti coloro che saranno impegnati nella raccolta, dai Volontari ai dipendenti dei punti vendita impegnati, il mio più affettuoso augurio di buon lavoro e ringraziamento per quanto faranno in favore della popolazione più fragile”.

Come sempre, si ricorda che è possibile donare tutti prodotti a lunga conservazione. Non donare prodotti freschi o surgelati.