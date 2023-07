Il 29 e 30 luglio, i Rioni di Tolfa, fiore all’occhiello del borgo, daranno vita al 33° Torneo dei Butteri

Tolfa si prepara al 33° Torneo dei Butteri Rionale – Quarant’anni fa circa, si tracciavano i confini degli otto RIONI a Tolfa: Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Bassano, Lizzera, Sughera, Casalaccio e Battaglione. Caratterizzati al loro interno di valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Per il Comune di Tolfa, i RIONI sono un tesoro prezioso di beni immobili che hanno saputo affrontare tutti i cambiamenti politici e sociali del borgo. Tempi di gloria e di ombre, hanno caratterizzato i Rioni ed i loro direttivi. Ma negli ultimi anni, le nuove generazioni hanno saputo rimettersi in gioco con la vecchia guarda che indica loro la via dell’esperienza.

Un risultato eccezionale quello raggiunto in questo 2023 per il Comune di Tolfa, che

solo nei due mesi estivi giugno-luglio, ha avuto nella Programmazione Estiva ben 4 weekend sold out con 7 Spettacoli totalmente gratuiti, perfettamente organizzati ed autogestiti dal RIONE POGGIARELLO con la “Sagra delle Ghighe” (24 giugno), RIONE ROCCA con “Rocca.. in Cantina” (30 giugno-01 luglio), RIONE SUGHERA con la “Sagra del Tartufo” (7-8 luglio) ed il RIONE CAPPUCCINI con la “Sagra della Bistecca” (14-15 luglio).

Un risultato non scontato, se si pensa a quante realtà tradizionali italiane, con l’avvento del covid, sono andate a scomparire. La bellezza che contraddistingue Tolfa è anche questo, avere punti di riferimento come i RIONI. Ma per un evento che si conclude, altri sono in lavorazione. E quando si parla di Tolfa, non si può non pensare che è l’unico borgo in Italia e tra i pochi al mondo, a dare il nome ad una razza di cavalli: il CAVALLO TOLFETANO, tanto da essere riconosciuta ufficialmente come Città del Cavallo, cui pregio è di tenere in vita i settori dell’allevamento di cavalli autoctoni ed i settori artigianali del borgo, con la produzione della sella in puro cuoio, dei finimenti e dell’abbigliamento oltre che la famosissima borsa Catana, anche conosciuta come “La Tolfetana”.

Il primo appuntamento equestre in agenda sarà il weekend 29 e 30 luglio, con l’attesissima Competizione Sportiva del 33° Torneo dei Butteri RIONALE. Dove scenderanno in campo i Rioni tolfetani e la squadra vincitrice accederà di diritto all’evento più atteso dell’anno: Il 53° Torneo dei Butteri REGIONALE. Qui le squadre di tutti i Comuni della Regione Lazio che supereranno le qualificazioni, verranno ospitate a Tolfa come tutti gli anni il 15 agosto, per disputare questa straordinaria competizione equestre che decreterà il Comune vincitore.

Il TORNEO DEI BUTTERI a Tolfa è figlio dell’eccellenza equestre: la Giostra della Quintana di Foligno, la competizione sportiva più difficile che si svolge in Italia, definita l’Olimpiade dei Giochi di Antico Regime. Il primo appuntamento dunque, sarà quello RIONALE. Un evento patrocinato dal Comune di Tolfa, Pro Loco, Università Agraria, Tolfa Città slow, Tolfa Città del Cavallo e Regione Lazio. Degli otto RIONI, sette sono riusciti a formare la propria squadra, ma per un grave lutto, il RIONE BATTAGLIONE (frazione Santa Severa Nord) che dopo anni scendeva di nuovo in campo, ha deciso di ritirarsi per rispetto del suo Cavaliere a cui va tutta la vicinanza degli altri Rioni in gara, che tifano per il loro ritorno il prossimo anno.

PROGRAMMA:

Sabato 29 luglio

Ore 17.00 Sfilata delle Antiche Tradizioni in costume d’epoca. Si percorreranno le vie del centro storico fino a Piazza Vittorio Veneto sotto il Palazzo del Comune. Tema che verrà rappresentato: “La coltivazione del grano nell’economia tolfetana”. Un riportare alla luce un appuntamento del passato che non andava più in scena

da oltre 10 anni, che ha visto un enorme l’impegno da parte di tutti i Rioni e dei tanti volontari tolfetani che prenderanno parte come figuranti. La sfilata vedrà la presenza anche di tutte le Squadre Rionali, accompagnate dalle note della Banda Giuseppe Verdi di Tolfa. Ore 20.00 “CENA DEI BUTTERI”. Presso la Villa Comunale di Tolfa con lo Spettacolo del gruppo musicale “ZÌ DANY’S BAND”. Seguirà: Presentazione delle Squadre Rionali, onorificenze ai Presidenti dei Rioni, presentazione del Drappo del 33° Torneo dei Butteri RIONALE, dipinto dall’Artista Silvia Di Silvestro, vincitrice del concorso. La cena sarà a cura dello chef Antonio Morra. È obbligatoria la prenotazione contattando la Pro Loco di Tolfa

Domenica 30 luglio

Ore 16.00 inizio 33° Torneo dei Butteri RIONALE. Presso il Polo Fieristico “La Nocchia” [strada Santa Severa –Tolfa 14^ Km] ad un passo dalle Terme Naturali del Bagnarello, la Necropoli del Ferrone e per i più audaci amanti del trekking il Monte Acqua Tosta

Formazione Squadre Rionali:

Cavalieri RIONE ROCCA

Riccardo Fracassa, Fabrizio Fronti, Giuseppe Testa

Cavalieri RIONE CAPPUCCINI

Mirko Guiducci, Giulio Onori, Stefano Perfetti

Cavalieri RIONE POGGIARELLO

Moreno Olivetti, Fabrizio Chima, Stefano Olivetti

Cavalieri RIONE LIZZERA

Stefano Della Corte, Livio Santoni, Luca Mariani

Cavalieri RIONE SUGHERA

Pierluigi Papa, Alessio Testa, Alessandro Papa

Cavalieri RIONE CASALACCIO

Dario Cascianelli, Francesco Fiorucci, Alessandro Cascianelli

Tolfa può vantarsi in oltre mezzo secolo, di essere riuscita a scrivere con la sua identità culturale ben radicata, un pezzo di storia equestre nazionale ed internazionale. Con i Cavalieri: AUGUSTO BERARDOZZI che venne convocato per il Palio di Siena del 2 luglio 1969 e del 16 agosto sempre del’69 dall’Aquila, mentre il 21 settembre dello stesso anno dalla contrada Tartuca; il Cavaliere TORQUATO MOGGI che negli anni ’60 venne convocato per il Palio di Siena da numerose contrade. Offerte che fu sempre costretto a declinare perché impegnato nelle attività lavorative di famiglia; il Cavaliere ROBERTO PERFETTI che venne convocato e partecipò alla Giostra della Quintana di Foligno. Fino ad arrivare ad oggi con il Cavaliere STEFANO OLIVETTI per la 2° volta Campione in carica al Palio Madonna Margarita; il Cavaliere GIUSEPPE TESTA scelto nel personale di scuderia del fantino senese Giuseppe Zedde, fantino nel Palio di Siena; il Cavaliere STEFANO DELLA CORTE per la 3° volta Campione Europeo in carica con la vittoria in Olanda. Ieri come oggi, sicuramente il TORNEO DEI BUTTERI e la CORSA DEI CAVALLI a Tolfa rimangono un eccellente palcoscenico per giovani promesse nel mondo dell’equitazione ad ogni

livello sportivo.

Ricordiamo che è attualmente attivo il CONCORSO per l’elaborazione del Drappo per il 53° Torneo dei Butteri REGIONALE che si svolgerà il 15 agosto presso il Polo Fieristico “La Nocchia” [strada Santa Severa –Tolfa 14^ Km].

Scadenza Concorso: 28 luglio 2023 ore 17.30. Per informazioni rivolgersi alla Pro Loco di Tolfa.