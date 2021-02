Share Pin 1 Condivisioni

Dal pomeriggio di sabato 6 febbraio la strada è interdetta al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia

Tolfa, interrotta la viabilità sulla Braccianese Claudia –

La situazione sulla Braccianese Claudia, a Tolfa, non accenna a migliorare: Città Metropolitana è stata costretta a chiudere un tatto di strada di 200 metri.

Il motivo è il peggioramento del fenomeno franoso in atto: per ripristinare la situazione e rimettere in sicurezza il tratto tra il km 13+000 e il 13+200, il traffico è interdetto in entrambi i sensi di marcia dalle 17 del 6 febbraio.