Tennis: l’Aureliano ancora sugli scudi

Si conferma un ottimo inizio di stagione quello dell’ Aureliano Tennis Team, che con le squadre giovanili e le prime squadre, anche fuori casa mostra i frutti del lavoro quotidiano dei propri atleti.

In settimana si qualifica per il tabellone finale play-off scudetto la squadra U16 maschile composta da Mencarelli,Gorla, Mozzicato, Bedin e la U 16 femminile composta da Lupo e Garavelli. Ottimi i risultati anche dalla under 12 maschile play-off B con la semifinale conquistata in previsione del 2 aprile quando si deciderà chi andrà in finale. Parte benissimo anche la D1 maschile con le vittorie di Leandro Mariani, Fabio Caniglia, e Bruzzesi, e con i doppi Caniglia -Mencarelli e Mariani- Egidi che conquistano la vittoria fuori casa contro il forte circolo capitolino dell’Empire e danno appuntamento al 7 aprile in casa contro il Nomentano.

Il Team Aureliano, che si allena tra Civitavecchia e Santa Marinella, continua con la politica dei giovani e dell’avvio al tennis, attività che ha fruttato tanti nuovi iscritti che dai 4 anni in poi calcano i campi di terra rossa assistiti da maestri ed istruttori Federali. Da quest’anno, grazie all’aiuto del nuovo sponsor, lo Studio Odontoiatrico Carlo Nuzzo di Santa Marinella, l’Aureliano Tennis Team, tenterà la scalata alla serie C, impresa più volte sfiorata in questi anni, e grande motivo di orgoglio nonché esperienza per i tennisti e la direzione tecnica.

<<Soddisfatti di accogliere il nuovo sponsor>> afferma Carlo Oroni <<il tennis, sulla scia dei successi italiani, si conferma sport affascinante e coinvolgente sulla quale investire.>>

Lo studio Nuzzo, da parte sua, ha voluto coniugare la salute e la cultura della prevenzione <<affinché passi il messaggio che lo sport è salute, e le buone pratiche d’ igiene quotidiane aiutano, certamente, a migliori performance sportive.>>. Appuntamento dunque subito dopo Pasqua, quando i maestri cominceranno la scalata alla serie C.