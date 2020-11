Share Pin 0 Condivisioni

Novità a Cerenova. Il cacciucco e il baccalà alla livornese, la zuppa di crostacei e i nuovi menù da asporto. Delivery a pranzo e a cena.

Il Tegame Osteria Livornese, conosciuto e apprezzato ristorante di pesce a Marina di Cerveteri (Cerenova, L.go Tuscolo 1) ha rinnovato il proprio menù introducendo una speciale selezione di piatti perfetti anche per l’asporto.

Con le nuove regole di contrasto alla pandemia, Il Tegame continua ad essere il ristorante di pesce di riferimento a Cerenova e nel territorio, ma anche una soluzione a pranzo e a cena con pesce di altissima qualità recapitati caldi direttamente a domicilio.

Una moderna osteria livornese

Il Tegame Osteria Livornese è un ristorante di pesce e specialità di mare nato nel 2006 a Cerenova (Marina di Cerveteri).

“Quello che ci caratterizza, anche se può sembrare scontato – racconta Valerio Massimo Corsi, titolare dell’attività – è la semplicità. E lo si riscontra sia nel locale che nell’accoglienza, che mantiene intatti quei valori delle trattorie di una volta“.

“Alla base dei nostri piatti c’è la tradizione della cucina Livornese, come il famoso Cacciucco, il Baccalà dolce e forte e le succulente cozze al tramonto di mare. Nonostante la tradizione a volte ci piace proporre dei piatti nuovi che esprimono il nostro entusiasmo e la passione per la cucina. I nostri prodotti sono scelti con attenzione e lavorati giornalmente per preservarne la freschezza. Questi sono i punti di forza che ci hanno permesso di avere alle spalle tanti anni di attività”.

Al Tegame l’atmosfera è cordiale e amichevole. La cucina è di ottimo livello con ingredienti freschissimi, a fronte di un rapporto tra prezzo e qualità davvero eccellente.

Il Tegame, un ristorante di pesce anche a domicilio

Il Tegame Osteria Livornese ha lanciato la possibilità di ordinare da asporto e con consegna a domicilio anche tramite menù on line.

Il cacciucco e il baccalà alla livornese, la zuppa di crostacei e le combinazioni menù, decisamente convenienti, con antipasti, primi e secondi di mare a scelta.

Un nuovo menu di specialità di pesce take away e delivery disponibile sia a pranzo che a cena! Infatti, ordinare e indicare l’orario del ritiro presso il ristorante oppure per la consegna a domicilio gratuita.

Per contattare Il Tegame Osteria Livornese, ristorante di pesce

Il Tegame ha una pagina facebook che tiene sempre aggiornata sulle offerte e le ultime novità in menù.

Tutte le informazioni e il menù on line con la possibilità di ordinare e prenotare un tavolo si trovano anche su Baraonda Food.

Altri articoli sulle attività del circuito Baraonda Food