Alla festa del running si aggiunge una passeggiata a scopo benefico

Tarquinia Lido, il 18 settembre torna la 10 km del Mare – Nature Run –

Torna la 10 km del Mare – Nature Run, torna l’appuntamento con il running a Tarquinia Lido che, dopo due anni di sosta forzata, riporta in riva al mare le emozioni del podismo e del circuito Corrintuscia.

Domenica 18 settembre sarà una vera e propria festa del running e dello sport tra le strade della località balneare tirrenica e all’interno dello splendido scenario dell’oasi delle Saline: a disposizione dei corridori, un percorso perfettamente pianeggiante, ottimo per i test, e un’organizzazione ormai consolidata che, come da sempre, gode del patrocinio della Città di Tarquinia e del supporto di tanti partner in ambito locale. Per una gara che, pre Covid, aveva toccato il suo apice dal punto di vista numerico di quasi 300 partecipanti.

L’edizione 2022, quella della ripartenza, è un punto zero che, sulla scia di quanto consolidato nel tempo, lancia alcune novità: a partire dalla data, anticipata al 18 settembre, passando per il rafforzato legame organizzativo con la Polisportiva Montalto e continuando con l’inserimento nel neonato Trofeo Lucio Loreti, che riunisce in un circuito tutte le gare sul territorio tarquiniese e radica una collaborazione con realtà sportive cittadine come Etruschi Runners, Atletica ‘90 Tarquinia ed Etruscan Castle. All’evento sarà poi abbinata la consegna di un trofeo in ricordo del podista e sportivo tarquiniese Franco Guidozzi.

Inoltre, la filosofia organizzative di quest’anno guarda alla valorizzazione delle tipicità del territorio, con in premiazione prodotti di molte aziende cittadine a partire dai vini dell’Azienda Muscari Tomajoli al miele Ercolani: e non mancheranno collaborazioni con ristoranti, attività commerciali e realtà imprenditoriali cittadine, a partie dalla confermatissima partnership con il Tamuré, sede di partenza e arrivo.

La gara, inoltre, che già in passato ha visto tra i protagonisti atleti in handbike – ultimo, solo in ordine di tempo, l’atleta di casa Tiziano Monti, lo scorso anno vincitore del Giro d’Italia handbike e già confermato al via per l’edizione 2022 – è tra gli appuntamenti del circuito MigliorAbile, con eventi dedicati ai diversamente abili.

Come sin dalla prima edizione, infine, l’evento agonistica sarà affiancato da un momento non agonistico, una passeggiata di circa 6 km aperta a tutti che dal lungomare di Tarquinia Lido raggiungerà il borgo delle Saline. Per questa edizione, come supporto per lo straordinario impegno e l’enorme dedizione alla professione mostrata nel corso dell’emergenza sanitaria, il ricavato delle iscrizioni della passeggiata non competitiva sarà interamente devoluto all’Ospedale di Tarquinia.