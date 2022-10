Anche l’alberghiero di Ladispoli all’evento in favore dell’associazione “SalvaMamme”

Successo straordinario a Cerveteri per “Eccellenze unite per il SalvaMamme” –

“Eccellenze unite per il SalvaMamme”

Successo straordinario per la giornata di solidarietà e raccolta fondi a favore dell’Associazione Salvamamme, che si è svolta a Cerveteri lunedì 24 ottobre 2022 nella suggestiva cornice di Palazzo Ruspoli e Piazza Santa Maria. “Eccellenze unite per il salvamamme” è il titolo della manifestazione che è stata organizzata con il supporto del Comune di Cerveteri e dell’Assessorato alle Politiche sociali, cui hanno partecipato anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli coordinati dai loro docenti Bruno Mazzeo, Salvatore Esposito, Donatella Di Matteo e Carmen Piccolo. “Crediamo nel valore della solidarietà – ha affermato la Dirigente scolastica dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio” Prof.ssa Vincenza La Rosa – come base per un’autentica e piena educazione alla cittadinanza. Ringraziamo dunque l’Associazione nazionale “Doc Italy” e l’Associazione “Salvamamme” per averci invitato ad un’iniziativa di straordinaria rilevanza, anche per la partecipazione di chef e personalità di fama internazionale con cui i nostri allievi si sono confrontati durante la preparazione dell’evento”.

“E’ stato un piacere ed un onore per noi essere stati individuati come Scuola Alberghiera del litorale per collaborare alla riuscita di questo evento” – hanno commentato la Prof.ssa Carmela Panzella e la Prof.ssa Rosa Torino, Fiduciarie della Sede di via Federici.

“Abbiamo trascorso una giornata all’insegna della solidarietà, dell’empatia e dell’armonia. – ha aggiunto la Prof.ssa Rosa Torino – I ragazzi hanno lavorato con gioia, felici e orgogliosi di prendere parte ad un’iniziativa così importante. L’Istituto Alberghiero di Ladispoli è anche questo: un luogo aperto al territorio, che crede nei valori della condivisione e della cooperazione”.

“Come Presidente dell’Associazione Nazionale Doc Italy e a nome della Presidente del Salvamamme ringrazio gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli “Giuseppe Di Vittorio” per il fondamentale contributo che hanno dato all’evento solidale del 24 ottobre a Cerveteri “Eccellenze Unite per il Salvamamme”. – ha affermato Tiziana Sirna, Presidente di Doc Italy – I nostri Maestri del Gusto sono stati lieti di aver trascorso alcune ore in compagnia di Studenti e Professori nelle cucine dell’Istituto Di Vittorio per la preparazione delle “Ricette Stellari” che sono state messe in vendita a Cerveteri e il cui ricavato verrà totalmente donato al Salvamamme. Auspichiamo che questo sia il primo di una serie di appuntamenti che vedranno interagire e collaborare le nostre realtà”.

Una vera e propria gara di solidarietà che ha visto come protagonisti chef, sommelier, stilisti, vip e rappresentanti delle Istituzioni per dare il proprio contributo a favore dell’Associazione guidata da Maria Grazia Passeri, attiva da oltre trent’anni nel sostegno di donne e famiglie bisognose: un supporto alla maternità che si estende dall’ambito sanitario a quello psicologico, dal livello logistico a quello legale, pedagogico e formativo.

E lunedì pomeriggio in Piazza Santa Maria, davanti allo splendido loggiato di Palazzo Ruspoli, c’era anche lo stand dell’Alberghiero di Ladispoli. Gli studenti di via Federici hanno accolto il pubblico proponendo i piatti preparati nelle cucine dell’Istituto con gli chef Edoardo Papa, Bruno Brunori, Anna Maria Palma e Maurizio Capodicasa.

Una giornata indimenticabile a fianco dell’Associazione “Salvamamme” e di “Doc Italy” che ha destato l’entusiasmo di allievi e docenti. La prima, ci si augura, di una lunghissima serie.