Ampia partecipazione della cittadinanza ai due punti di raccolta organizzati al Decò e al Conad. I ringraziamenti dell’Assessore Francesca Badini

Si è svolta ieri la maxi – raccolta alimentare per le famiglie di Cerveteri in difficoltà economica, organizzata dall’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini insieme alla Consigliera comunale Adele Prosperi, con la fondamentale e indispensabile presenza e disponibilità dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, guidati dal Responsabile Renato Bisegni.

Due i supermercati coinvolti, il Conad City in Largo Almuneacar e il Decò all’ingresso di Cerveteri, all’altezza dello svincolo autostradale. In entrambi i punti vendita, forte la risposta della cittadinanza, che con estrema generosità ha donato tantissimi prodotti con i quali già nei prossimi giorni il Gruppo Comunale preparerà i pacchi alimentari da destinare a chi ha più bisogno.



Successo per la raccolta alimentare per le famiglie di Cerveteri

Soddisfatta Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri: “In questa prima fase di lavoro nel mio mandato da Assessore sto lavorando con costanza su tutti i vari aspetti del sociale. Le raccolte alimentari, che la nostra Protezione Civile portava avanti già dalle fasi più difficili della pandemia, rappresentano senza dubbio un valido strumento non solo per poter aiutare quei nuclei familiari in maggiore difficoltà con qualcosa di concreto, ma sono anche uno strumento di sensibilizzazione ad aiutare chi ha più bisogno. E come sempre la risposta dei cittadini è sempre forte e tangibile. Già nei prossimi giorni, i Volontari della Protezione Civile, che ringrazio per il lavoro davvero encomiabile che quotidianamente svolgono, inizieranno la consegna dei pacchi di generi alimentari a chi ne ha fatto richiesta e ne ha maggiore necessità. Continueremo con questi appuntamenti anche nei mesi successivi, per continuare a non lasciare solo nessuno e per continuare a garantire vicinanza e un piccolo ma importante e immediato sostegno a tutti”.

“Con l’occasione – conclude la Badini – ringrazio la Consigliera comunale e Presidente della Commissione Politiche Sociali Adele Prosperi che mi ha affiancato in questa iniziativa, tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, che nonostante nel pomeriggio fossero impegnati nell’emergenza incendi hanno quadruplicato le forze per essere presenti in ogni situazione, e i direttori e i dipendenti dei due supermercati che con cordialità, amicizia e affetto ci hanno accolto presso il loro punto vendita. Menzioni speciali, ci tengo a farle per Renato Bisegni, Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, con il quale sin da subito ho instaurato un proficuo rapporto professionale e Antonella Bartuli, nostra concittadina che con grande spirito di solidarietà ci ha affiancato durante l’intera giornata di raccolta”.

Per chiunque avesse necessità di ricevere assistenza tramite un pacco alimentare, può contattare il Gruppo Comunale di Protezione 0699207060