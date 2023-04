Cerveteri: straordinario successo della Ssd Dimensione Danza 2000

La scuola coreutica etrusca di Alessandra Ceripa ha partecipato al XII concorso “Ballet-Ex”

Eccellente prestazione della scuola coreutica etrusca di Alessandra Ceripa alla XII edizione del concorso “BALLET-EX , organizzata sabato 1° aprile al Teatro Don Orione di Roma. La scuola cerite ha partecipato con due gruppi, formati da bambini e bambine e un gruppo di giovanissime ragazze e ragazzi . Il risultato è stato eccezionale. Di fronte ad un elevato numero di scuole di danza partecipanti i tre gruppi hanno tutti vinto la loro categoria, :

Corso Avvio alla Tecnica : primi classificati nella categoria baby contemporaneo con la coreografia “Viaggio in treno” di Alessandra Ceripa , primi classificati nella categoria baby modern con coreografia “Pinocchio” di Alessandra Ceripa,

La coreografia “Pinocchio”è stata inoltre premiata come la migliore di tutta la categoria Baby.

Corso Tecnica 1: primi classificati nella categoria baby altri stili con coreografa di Arianna Galassi.

Corso Intermedio: primi classificati nella categoria junior hip hop con coreografia di Paola Tricelli e e Valentina Venturini e secondi classificati nella categoria junior contemporaneo con coreografia di Paola Tricelli .Per la maestra Arianna Galassi menzione per il migliore lavoro di gruppo per il settore modern . Al corso Intermedio è stato assegnato inoltre il prestigioso premio “L’ACQUARIO”, assegnato alla coreografia ispirata ad un’opera d’arte.

Chiaramente entusiasta ma come sempre molto contenuta, la Direttrice artistica Alessandra Ceripa, ha dichiarato: “Ho costruito questa scuola 23 anni fa con l’intento di vedere tutti , ma proprio tutti, bambine e bambini , ragazze e ragazzi e genitori felici. In questo lungo periodo ho sempre spiegato che i concorsi sono una esperienza che completano la loro formazione che tiene conto di renderli non solo ballerini migliori, ma soprattutto crescerli come persone per bene. .Un grande applauso a tutti , in particolare ai corsi più piccoli, alla loro prima esperienza. Oggi hanno rappresentato degnamente la nostra scuola, alla quale appartengono ,formata da ben 14 corsi. Ringrazio l’organizzatrice Luisa Signorelli, per avere avuto l’idea di dare spazio alla creazione coreografica in tutte le forme di danza .Un grazie al mio staff, meraviglioso ,forte, leale. Per i nostri allievi è una fortuna lavorare con professionisti come loro. Grazie a Paola Tricelli, Arianna Galassi, Stefano Capelli, Sara Inzillo., Valentina Venturini.