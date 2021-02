Share Pin 1 Condivisioni

Lo ha annunciato il ministro Gelmini agli Enti locali durante l’incontro con le Regioni

“Stiamo lavorando per riaprire i luoghi di cultura”

“Stiamo lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura. Il ministro Franceschini ha avviato un confronto con il Cts per far in modo che, superato il mese di marzo, si possano immaginare riaperture con misure di sicurezza adeguate. E’ un percorso, non e’ un risultato ancora acquisito. Ma e’ un segnale che va nella giusta direzione”.

Cosi’ il ministro Gelmini agli Enti locali durante l’incontro con le Regioni