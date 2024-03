Stalli rosa, Anna Lisa Belardinelli: “A Ladispoli 40, a Cerveteri solo vuote promesse”

“E mentre nella vicina Ladispoli saranno realizzati 40 stalli rosa per le neo mamme e le donne in dolce attesa…a Cerveteri la maggioranza del Sindaco Gubetti, è rimasta alle promesse mancate”.

Stalli rosa, Anna Lisa Belardinelli

Così Anna Lisa Belardinelli, ex consigliere comunale di Cerveteri.

“Tutto questo – aggiunge – dopo aver bocciato la mozione presentata dall’opposizione che chiedeva di realizzare questo tipo di stalli, affidando le motivazioni della bocciatura ad un monologo del Presidente del Consiglio, talmente imbarazzante da arrivare ai quotidiani nazionali. Il Sindaco, con una clamorosa arrampicata sugli specchi, aveva cercato di correggere il tiro, dicendo che avrebbe provveduto e invece, come sempre, è stata smentita dai fatti!”

“A Cerveteri ad oggi non esistono stalli rosa e, a quanto sembra, non c’è la benché minima volontà di realizzarli, però si riempiono la bocca con la parola inclusione! La triste conclusione è che nella nostra città i bambini, le neo mamme e le donne in dolce attesa (per non parlare dei defunti) non rientrano tra le loro priorità. Dopo 12 anni di amministrazione- conclude la Belardinelli – non si è ancora capito quali siano le loro priorità!”