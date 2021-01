“Spiderman” regala un sorriso ai bambini del Bambin Gesù di Palidoro

Share Pin 0 Condivisioni

Un vigile del fuoco di stanza a Cerveteri durante il primo lockdown ha scritto il libro “Diario della mia quarantena – Andrà tutto bene” raccontando i giorni del virus con le parole dei bambini di tutta Italia

Vigili del fuoco sempre in campo e in prima fila per aiutare gli altri. Non solo durante le emergenze in cui le tute rosse sono specializzate, come incendi, terremoti, …. ma anche in quelle che potrebbero essere definite “invisibili”: donare un sorriso a chi vive momenti difficili.

Ne è un esempio un vigile del fuoco di stanza a Cerveteri.

Durante l’emergenza covid il 38enne ha scritto “Diario della mia quarantena – Andrà tutto bene”. Racconta dei giorni del virus con le parole dei bambini di tutta Italia.

Ma non solo: il ricavato della vendita del libro andrà completamente agli ospedali italiani impegnati nell’emergenza sanitaria.

E oggi tocca all’ospedale Bambin Gesù di Palidoro dove il vigile del fuoco donerà dei giocattoli ai volontari Avo della struttura ospedaliera.

Giocattoli frutto del ricavato dei mesi scorsi del libro.

La prima donazione è stata fatta al San Gerardo di Monza, la seconda al Filo d’oro e oggi al Bambin Gesù.

Il 38enne per questa occasione ha deciso di svestire i panni del vigile del fuoco e di indossare quelli di Spiderman. Obiettivo: far vedere ai bambini il gesto d’amore di molte persone.





