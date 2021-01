Share Pin 54 Condivisioni

Cocktail alla spina: è realtà. Soda, ginger beer e i più bevuti cocktail del mondo, in fusto: pronti per essere spinati.

Soda Fountain Company ha inventato i fusti di cocktail alla spina: la rivoluzione del cocktail "ready to drink" nei migliori locali di Roma e provincia, anche sul Litorale a nord di Roma.





Soda Fountain Company è una start-up nata nel 2019 dall’intuizione di tre giovani imprenditori romani con la passione per il bartending. Sono Matteo Razzetti, Alessandro Livulpi e Luca di Carmine, con in comune tanti anni di esperienza dietro al bancone e dal 2016 soci di un’attività che nasce per fornire i locali e gli stabilimenti balneari di tutta Italia.

La trovata geniale è l’intuizione di riproporre in chiave artigianale la ginger beer, una bevanda analcolica a base di zenzero, tornata alla ribalta negli ultimi anni. La ginger beer in questione è marcata Hunting Club, prodotta con ingredienti freschi e lavorati a freddo. Da qui alla produzione di tutti i migliori, più popolari e più apprezzati cocktail del mondo, commercializzati in fusti keykeg, il passo è breve.

L’opificio della Soda Fountain Company ha sede a Roma: tra i prodotti di punta troviamo il Mojito, lo Spritz e anche nella variante Hugo, il Moscow Mule e molti altri miscelati e sodati, senza contare la produzione artigiana di spiriti e amari personalizzati (consulta il sito).

I fusti di cocktail “ready to drink” destinati alla spillatura direttamente nei locali hanno una capienza di 20 litri per un totale di 130 porzioni, senza il minimo spreco di prodotto e di tempo. Una vera e propria rivoluzione nel bartendering adattissima per bar, ristoranti, discoteche e stabilimenti balneari.

L’annuncio del Gambero Rosso: apre a Roma il Sodificio di Hunting Club

Anche la nota rivista di settore, Il Gambero Rosso, ha notato l’idea vincente dei tre ragazzi romani: produrre una ginger beer di qualità e trovare il modo per distribuirla senza intaccarne il gusto, alla spina o con sifone usa e getta. Da questa idea nasce la start-up che oggi punta a conquistare nuovi mercati.

L’opificio di Viale delle Medaglie d’Oro n. 426 è aperto al pubblico: oltre alla produzione, infatti, qui avviene anche la vendita al pubblico. Fusti di cocktail pronti da spillare, sifoni usa e getta, ma anche bellissime bottiglie e la possibilità di personalizzare con il brand del proprio locale liquori studiati e concepiti ad hoc. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di ordinare il proprio cocktail “a domicilio“. Innovativo e divertente.





Soda Fountain Company, da Roma parte la rivoluzione del cocktail

L’azienda ha già conquistato, grazie alla preziosa ginger beer con cui ha meritato ben tre prestigiosi premi internazionali, la fiducia di importanti locali della Capitale. Oggi con i cocktail ready to drink e l’ampia scelta di spiriti e amari artigianali vorrebbe conquistare anche i locali il Litorale romano, prima in Italia a tentare una scommessa del genere.

