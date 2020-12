Share Pin 24 Condivisioni

Il primo cittadino etrusco commenta la riapertura della Settevene Palo Nuova: “Dopo una lunga battaglia durata anni oggi possiamo chiudere questa brutta vicenda”

Riapre la Settevene Palo Nuova ed esulta il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci: “Finalmente oggi, 23 dicembre 2020, è stata riaperta la Settevene Palo Nuova. Un bel regalo di Natale (seppur tardivo) per la nostra città”. (leggi qui)

Settevene Palo Nuova, Pascucci: “Un bel regalo per la nostra città”

“Il tratto di strada franato è stato completamente ripristinato e riasfaltato, sono stati realizzati interventi di protezione per il contenimento dei massi della parte alta e sono state previste (finalmente!) opere di bonifica e protezione nella parte sottostante che veicoleranno le acque piovane prima costrette a rimanere sotto la sede stradale”.

“Dopo una lunga battaglia durata anni che ho portato avanti prima come Sindaco e poi come Consigliere Metropolitano di opposizione (insieme al collega Federico Ascani), oggi possiamo chiudere questa brutta vicenda”, ha proseguito Pascucci.

“È stato necessario un nostro emendamento da 2milioni e mezzo di Euro e tanta testardaggine”.

“Ringrazio in primo luogo la Vicesindaca Metropolitana Teresa Zotta, tutti gli uffici coinvolti (e in particolare il Dirigente Orsini e il Ragioniere Capo Marco Iacobucci). Così come faccio i complimenti alla ditta OCIMA che ha svolto i lavori”.

“Ci è stata restituita un’arteria stradale fondamentale, collegamento indispensabile per l’Ospedale Padre Pio di Bracciano”.

“Certo non avrei mai immaginato di doverlo chiedere a Babbo Natale”.

