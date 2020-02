Condividi Pin 5 Condivisioni

Finalmente è stato firmato un accordo di convenzione tra la Città Metropolitana e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

Settevene Palo, dopo le polemiche si intravede una speranza-

Sembra vedere la luce l’annosa questione riguardante gli eventi franosi che hanno caratterizzato la viabilità sulla Settevene Palo.



Finalmente è stato firmato un accordo di convenzione tra la Città Metropolitana e la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per “l’esecuzione dell’intervento di messa in sicurezza della parete rocciosa posta a monte della sede stradale tra il km 12+000 ed il km 13+000” così come recita la convenzione.



Anche la ditta aggiudicatrice della gara per l’affidamento dei “lavori di sistemazione movimenti franosi dal km 13+100 al km 13+300” della stessa strada, si sta preparando per iniziare gli interventi.



Dalla Città Metropolitana ci fanno sapere che nel giro di qualche giorno si inizierà a lavorare sodo sia per ripristinare il manto stradale danneggiato che per la messa in sicurezza della strada stessa e data l’entità dei lavori siamo fiduciosi in una rapida esecuzione degli stessi, afferma Federico Ascani, Capogruppo “Le Città della Metropoli” nel Consiglio Metropolitano.

Ci stiamo muovendo in Consiglio ed in Commissione Viabilità affinché presto si possa tornare alla normalità e restituire al territorio un’arteria automobilistica così importante per tutti i pendolari che la percorrono quotidianamente