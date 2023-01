La Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice è uno dei soggetti autorizzati presso cui prestare il servizio. Le domande entro il 10 febbraio

Avvicinare i giovani, anche quelli che stanno ancora studiando, al mondo del lavoro e allo stesso tempo al mondo civile. Dare loro la possibilità di rendersi utili, scoprire quelle realtà che sul territorio quotidianamente tendono una mano al prossimo.

Questo lo scopo del servizio civile promosso dalle istituzioni e che vede, all’interno dei vari Comuni, diversi Enti e associazioni pronte ad aprire le loro porte per dare questa opportunità ai giovani.

Ladispoli: servizio civile anche all’oratorio Don Bosco

E tra questi c’è anche la Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in via Trieste, a Ladispoli. È uno dei soggetti autorizzati presso cui prestare il servizio con tre progetti diversi.

Obiettivo del primo denominato “Crescere nell’incontro con il mondo”,

Servizio Civile all’oratorio Don Bosco Ladispoli: un anno da dedicare al bene comune, ex Periferie Digitali, (codice progetto PTCCSU0015022011868NMTX) sono “gli interventi di animazione culturale per migliorare le condizioni di vita per la crescita armonica ed il benessere psicosociale dei giovani” e “Prendiamoci cura” riservato all’assistenza a persone anziane non hanno requisiti di ingresso.

Possono partecipare anche i non diplomati, nella fascia di età 18-28 anni. Il progetto “Volontari di Pace” (ex SEMI), codice progetto PTCSU0015022011074NMTX ha come fine la “promozione della cultura di pace per una società inclusiva ed interculturale nel rispetto dei diritti umani universali e inviolabili”.

Per potersi candidare a questo progetto è invece necessario il diploma di scuola superiore di II grado o qualifica professionale. Potranno presentare domanda anche i maturandi, e la domanda sarà accolta una volta conseguito il titolo.

Stessa fascia d’età anche per questo secondo progetto, come le ore previste (25 settimanali) ed il rimborso spese di 444,00 euro mensili. Il bando di partecipazione scade alle ore 14.00 del 10 febbraio prossimo. Ulteriori informazioni allo 064486961, [email protected], referente dei progetti Sr Loredana Locci.