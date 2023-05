L’iniziativa in programma sabato 24 giugno al Parco degli Angeli in via dell’Infernaccio 21 a Cerveteri.

Cerveteri: serata solidale per Amababa – Ali per il Ruanda Odv e Parco degli Angeli –

Amababa – Ali per il Ruanda ODV e Parco degli Angeli ETS organizzano una serata solidale per sabato 24 Giugno presso il Parco degli Angeli, via dell’Infernaccio, 21 a Cerveteri.

La serata prevede il concerto della “Back to 80s Band”, la cena a buffet, interventi artistici dei ragazzi del Parco degli Angeli e il sorteggio, tra gli ospiti convenuti, dei numerosi omaggi degli amici che sostengono l’iniziativa. Infatti ci saranno 3 estrazioni per assegnare 15 donazioni ricevute. Niente è dovuto per la partecipazione ai sorteggi.

E’ richiesto un contributo di solidarietà di 20 euro per gli adulti, 5 euro per bambini dai 4 agli 11 anni, gratis per i più piccoli.

Necessaria la prenotazione presso i punti indicati nella locandina o telefonica.

Il ricavato della serata verrà utilizzato per le attività del Parco degli Angeli e per sostenere i progetti e le emergenze che sta affrontando Ali per il Ruanda.

Ringraziamo i Comuni di Cerveteri e Ladispoli per il Patrocinio dell’evento, gli amici che lo sostengono e i volontari che ne garantiranno la buona riuscita.

Vincenzo Vona – Presidente di “Amababa – Ali per il Ruanda”

Filippo Bellantone – Presidente di “Parco degli Angeli”