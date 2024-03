Sedicesima edizione di Velascuola a Campo di Mare

Il Progetto, che quest’anno coinvolgerà 5 classi e ben 99 alunni

L’Associazione nautica Campo di Mare asd ha sposato sin dalla prima edizione del 2009 il Progetto; il 2024 è il sedicesimo anno che “Velascuola” è entrata, grazie alla sensibilità ed alla disponibilità dei Dirigenti scolastici e delle Insegnanti, nell’Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri”.

Il Progetto, che quest’anno coinvolgerà 5 classi e ben 99 alunni, si avvale della professionale collaborazione dell’istruttore F.I.V. Alberto Concutelli che con i suoi interventi in aula introdurrà gli alunni alla conoscenza dell’ambiente marino e degli sport velici; al termine dell’anno scolastico l’Associazione nautica ospiterà alunni ed insegnanti presso la propria Sede nautica ove gli allievi potranno concretizzare le nozioni apprese in aula e, condizioni meteo e del mare permettendo, effettuare delle uscite in barca per mettere in pratica le prime manovre e provare l’ebrezza del vento sul viso, sensazione bellissima che solo la barca a vela può dare.

Ed è solo l’inizio di un’avventura in quanto i partecipanti al “Velascuola” avranno la possibilità di coltivare la passione per il mare frequentando i corsi estivi che l’Associazione nautica da tanti anni propone a Campo di Mare.

“VelaScuola” è il progetto della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), che consente allo sport della vela di entrare nelle Scuole durante l’orario curriculare: si tratta di attività teorica in aula e pratica in acqua, curata attraverso i Circoli Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela.

Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di una “cultura nautica” tra gli alunni delle Scuole. Per il raggiungimento di tale obiettivo si passa attraverso quattro fasi:

La scoperta e la ricerca, attraverso le materie scolastiche, della cultura sportivo-marinara

L’instaurazione di corretti modelli di vita sportiva

Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale

L’acquisizione di conoscenze e di abilità, che costituiranno la base di future professionali.

