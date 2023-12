Scuolambiente: “Si chiude un anno ricco di progetti”

Beatrice Cantieri: “Grazie a tutti per la disponibilità e la passione con la quale partecipate alle nostre iniziative”

Anche quest’anno Scuolambiente ha voluto scambiare gli auguri di Buone Feste con i suoi soci con un momento di socialità che è stata anche l’occasione per fare il punto sui progetti con le scuole che si sono avviati con entusiasmo. Come ogni anno, infatti, le adesioni sono state molte e hanno riguardato gli Istituti Comprensivi Corrado Melone, Ilaria Alpi, Caravaggio di Ladispoli e Marina Di Cerveteri, Giovanni Cena, Salvo D’Acquisto, Don Milani e di Cerveteri. I progetti attivati hanno lo scopo principale di far conoscere il territorio dal punto di vista ambientale, storico, naturalistico ma anche sociale e umano. VIVERE IL MARE vuole avvicinare ragazzi al nostro mare con le sue caratteristiche, la sua biodiversità, le sue potenzialità e le sue criticità; TORRE FLAVIA, PATRIMONIO DI TUTTI – ADOTTIAMO LA MAREMMA DI CAMPO DI MARE e GIROVAGANDO NEL TERRITORIO che hanno lo scopo di ampliare la conoscenza di luoghi significativi che ci circondano, e che spesso i ragazzi non conoscono, con riferimento sia alle aree naturalistiche che storico- archeologiche. Particolare interesse ha suscitato CONOSCIAMO IL NOSTRO BOSCO – IL BOSCO DI VALCANNETO.

Con questo progetto viene presentato ai ragazzi questo importante sito naturale con lo scopo di far loro comprendere la necessità della loro tutela e salvaguardia. Un bosco che nel progetto di Scuolambiente diventerà Il Bosco dei diritti “adottato” dalle classi guidate anche da Stefano Martinangeli del Forum Giovani, esperto dell’Associazione per il Bosco. C’è poi IO MANGIO SANO che si propone, attraverso le buone pratiche di una sana alimentazione, di far conoscere i prodotti tipici del territorio e i vantaggi degli approvvigionamenti a Km0. Ed infine PREPARIAMO IL FUTURO nel quale viene proposto ai ragazzi un quadro, il più possibile completo, delle realtà di volontariato presenti sul territorio affinché possano comprendere come la cittadinanza attiva, la condivisione e la partecipazione siano i fondamenti per un futuro sostenibile per tutti. Ci sono poi i progetti per i più piccini come EMOZIONIAMOCI CON GLI ANIMALI nel quale viene proposto l’amore e il rispetto per gli animali e LA SCUOLA IN CAMPAGNA per la conoscenza della stagionalità, UN ALBERO PER AMICO e LA GRANDE QUERCIA e infine IL MONDO A TAVOLA ALIMENTAZIONE & INCLUSIONE per avvicinare i bambini ad una sana e corretta alimentazione. Tutti i progetti che vengono presentati con incontri con esperti dei vari lettori, con laboratori e uscite didattiche di approfondimento dei temi trattati, sono partiti con grande interesse. “Vogliamo ancora una volta ringraziare tutti per la disponibilità e la passione con la quale partecipano e cogliere l’occasione per augurare a tutti buone feste”. Conclude la Presidente Maria Beatrice Cantieri