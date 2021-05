Scuola: il Sottosegretario Sasso ha visitato oggi Ladispoli

Share Pin 0 Condivisioni

“Stiamo molto probabilmente uscendo dal tunnel della pandemia, uno tsunami che ci ha travolto 15 mesi fa mostrandoci inoltre tutte le lacune presenti nella società odierna”, esordisce così il Sottosegretario alla Scuola del Governo Draghi Rossano Sasso, quota Lega, presenti oggi a Ladispoli per una visita sul territorio.

Aperto con la conferenza stampa indetta nell’Aula Consiliare alla presenza del Sindaco Alessandro Grando, del Presidente del Consiglio Comunale Maria Antonia Caredda e dell’Assessore alla Scuola Fiovo Bitti, l’incontro è poi proseguito con l’intervento dello stesso Sottosegretario.

“Sono sul territorio – ha proseguito il Sottosegretario – per ascoltare le esigenze”.

“Con il governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi – ha sottolineato Sasso – molto è stato fatto in favore della scuola, anche sul fronte del contrasto al virus permettendo di contro il regolare svolgimento delle attività seppur a distanza. Con il Piano Estate, varato stanziando mezzo miliardo di euro, intendiamo inoltre dare modo a tutti gli operatori del settore che lo vorranno di tenere aperte le strutture scolastiche anche durante il periodo estivo, così da venire incontro alle esigenze delle famiglie”.

La pandemia – ha puntualizzato il rappresentate del Governo – ha dato un forte arresto a quello a quello che viene definito processo di inclusione sociale degli studenti, producendo nella realtà delle cose un mancato diritto allo studio per 8 milioni di ragazzi. Si spera per settembre, anche grazie alle vaccinazioni, di avere una didattica totalmente in presenza.

“Molto dovrà essere ancora fatto per la Scuola – ha affermato inoltre Sasso -, anche grazie al P.N.R.R. Non possiamo ancora immaginarci classi, soprattutto della scuola superiore, con 30 alunni, ne vale la sicurezza e la qualità. Nel decreto sostegni sono stati previsti 300 milioni di euro, starà poi ai dirigenti scolastici decidere come spenderli nel modo migliore”.

Terminata la conferenza stampa, la visita sul territorio di Ladispoli del Sottosegretario alla Scuola Rossano Sasso è poi proseguita con l’incontro degli istituti Corrado Melone e Ilaria Alpi e dei loro bambini.