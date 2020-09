Share Pin 1 Condivisioni

La nota di Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma

Scuola città metropolitana, Zotta: “Prosegue la distribuzione di banchi monoposto” – “Dal primo settembre scorso abbiamo iniziato a distribuire banchi e sedie monoposto nelle scuole superiori di Roma e del territorio metropolitano. Nella sola giornata di martedì scorso abbiamo rifornito 15 scuole e stiamo procedendo in altri Istituti superiori. Contiamo entro l’inizio delle lezioni di completare la fornitura dei circa 8000 banchi e 3000 sedie che la Città metropolitana ha acquistato con i fondi Pon. Gli arredi sono stati oggetto di una richiesta da parte delle scuole al nostro Ente metropolitano. Abbiamo fatto una ricognizione per quanto riguarda l’utilizzo dei banchi biposto e in completa autonomia, possiamo stoccare quelli inutilizzati dalle scuole per conservarli. Abbiamo migliaia di banchi nuovi, acquistati in tempi recenti e non credo sia il caso di buttarli. Per quelli inutilizzabili, procederemo a smaltirli in maniera differenziata, attivando tutte le procedure di gara”. Lo afferma Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma.

Di seguito l’elenco delle scuole dove sono stati distribuiti banchi e sedie e dove in questi giorni saranno disponibili nelle classi.

“Di Vittorio Lattanzio” – Roma, “Primo Levi” – Roma, “Vivona” – Roma, “Aristotele” – Roma, “Garibaldi” – “Aristotele” – Roma, “Garibaldi” – Roma, “De Pinedo Colonna” – Roma, “Piaget Diaz” – Roma, “Paciolo” – Roma, “Augusto” – Roma, “Calamatta” – Roma, “Galilei” – Roma, “Plauto” – Roma, “Via Immacolata” – Civitavecchia.

“Virgilio” – Roma, “De Sanctis” – Roma, “Peano” – Monterotondo, “Giorgi Woolf – Roma, “Volta” – Tivoli, “Volta” – Guidonia, “Ferrari” Roma (comprese succursali), “Spallanzani” – Tivoli, “Via Tiburto” – Tivoli, “Manara” – Roma, “Amari” – Ciampino, “Mercuri” – Marino, “Caffe’” – Roma, “De Amicis, Cattaneo” – Roma, “Armellini” – Roma, “Amaldi” – Roma (comprese succursale), “Stendhal” – Tivoli, “Catullo” – Monterotondo, “Bachelet” – Roma, “Artusi” – Roma (comprese succursali), “D’Assisi” – Roma, “Volterra” – Roma, “Piazza della Resistenza” – Monterotondo (comprese succursali), “Olivieri” – Tivoli, “Ambrosoli” – Roma (comprese succursali).