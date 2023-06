Scomparsa Berlusconi: la nota di Forza Italia Ladispoli –

Scomparsa Berlusconi: la nota di Forza Italia Ladispoli

Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa del Presidente Silvio BERLUSCONI alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari. Mancherà moltissimo a tutti noi.

Silvio Berlusconi è stato un leader di indiscutibile spessore, per la sua intelligenza e la sua capacità di visione nel futuro. Uno straordinario uomo che ha avuto successo in tutti i campi in cui si è cimentato. Un protagonista assoluto della storia politica contemporanea in Italia e nel mondo. Un uomo di rarissimo valore sul piano umano, imprenditoriale e politico.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.

Il Capogruppo Marco PENGE

Il Capogruppo di Forza Italia Marco PENGE: Viene a mancare un grande uomo, un imprenditore importante, un leader politico di elevato spessore, un grande sportivo. In ogni campo ha realizzato dei sogni che hanno coinvolto tutti noi emotivamente. Uomo pragmatico che si faceva concavo e convesso, come diceva lui, a seconda delle situazioni. Ha cambiato l’Italia in meglio. Un leader carismatico che farà sentire la sua mancanza al nostro bellissimo paese.

L’Assessore Alessandra FEDUZI

L’Assessore alle Politiche Europee, Innovazione Tecnologica e Città Digitale, Agricoltura, Sanità Alessandra FEDUZI: Potrei diretante cose, da come mi sono avvicinata al partito a quando ho iniziato attivamente a fare politica, ma l’unica cosa che conta in realtà sono i valori e gli ideali che il Presidente Berlusconi ha difeso nelle istituzioni e nel mondo durante gli ultimi 30 anni. Senza la politica sicuramente avrebbe avuto vita più facile, ma non sarebbe stata la stessa persona.

Non si sarebbe mai perdonato di non aver fatto nulla per cambiare le sorti di questo paese, motivo principale che spinge folli idealisti come noi a fare politica. Il Presidente ci ha sempre stimolato a crederci, infatti solo chi ci crede supera gli ostacoli e vince. Fino ad oggi pensare che potessimo cambiare le cose per il bene dell’Italia ci ha portato fino a qui. Sta a noi continuare nel percorso da lui avviato. Senza di lui non sarà facile, ma dobbiamo farlo in suo nome e per le nuove e future generazioni che hanno il diritto di vedere e vivere in un’Italia migliore. Silvio Berlusconi era prima di tutto uomo, un visionario che ha realizzato tante opere per il bene della gente. Così voglio ricordarlo.

Mancherai Presidente, mancherai tanto!

Il Commissario di Forza Italia Renio VALLE

Il Commissario di Forza Italia Renio VALLE: Grande Statista che ha sempre anteposto il bene dell’Italia al primo posto. Uomo di grande generosità che ha portato l’immagine del nostro paese a dei livelli irraggiungibili. Dal nulla e in pochi mesi ha creato un partito aperto a tutti. Rimarrà nei nostri cuori per sempre.

Il Direttivo di Forza Italia

Il Direttivo di Forza Italia esprime profondo cordoglio per un grande Leader che sapeva entrare nei cuori della gente e lascerà un’impronta duratura del suo operato. La sua eredità politica fatta di idee e progetti sarà portata avanti con convinzione da tutti noi!