La pizzeria napoletana al centro di Ladispoli: apre Sarusso, Pizza e Bollicine

Tradizione e Modernità in un locale nuovo e centralissimo. Dalla professionalità di Giancarlo Russo e Francesco Sarnelli nasce Sarusso.

A Ladispoli un’autentica pizzeria napoletana, ma anche un locale estremamente moderno. Oggi, Venerdì 2 Luglio 2021, l’attesa prima apertura.

Pizzeria Napoletana a Ladispoli: Sarusso, Vino & Bollicine

Giancarlo Russo e Francesco Sarnelli sono riusciti a coniugare perfettamente tradizione e innovazione, con un’attenzione particolarissima alla qualità. Sarusso Pizza e Bollicine è già sui social: pagina su facebook – pagina su instagram.

Il conto alla rovescia è già iniziato e l’attesa è tanta per l’apertura di “Sarusso – Pizza e Bollicine“. Una nuova scommessa di due imprenditori con tanta esperienza nel settore della ristorazione e della gastronomia campana: Giancarlo Russo, già titolare di due fortunati locali del centro di Roma, tra via dei Gracchi e via Ottaviano ed un locale in Piazza Duomo a Firenze, e Francesco Sarnelli, titolare della celebre bottega ‘O Sole Mio di Ladispoli, nonché importatore dei migliori prodotti freschissimi della tradizione.

D’altro canto, i lavori in corso completati in queste settimane hanno destato la curiosità di molti: in Sarusso il classico incontra il moderno con uno stile elegante ma informale, curato ma accogliente tanto nei colori, quanto negli arredi.

Giancarlo, Francesco e i loro collaboratori hanno puntato sulla qualità ma, nonostante la passione partenopea sarà tra le protagoniste della cucina di Sarusso, l’offerta culinaria va molto oltre, con una coraggiosa tendenza a rivisitare i piatti classici e a presentarli ad un pubblico giovane ed aperto alla contaminazione. Per questo si raccoglie dalle tradizioni di tutta Italia e, addirittura, dal mondo e si accosta ad un’attenta selezione di vini e bollicine, protagonisti tanto quanto la pizza e la friggitoria artigianale.









Una pizzeria napoletana rivisitata a Ladispoli

Il punto forte di Sarusso – Pizza e Bollicine è, ovviamente, la qualità dei prodotti tipici provenienti dalla Costiera Amalfitana, da Gragnano, la mozzarella di Bufala DOP, le alici di Cetara e molto altro. Per quanto riguarda la pizza, Sarusso vanta un impasto a lunga lievitazione che la rende fragrante e leggera: qui si rende omaggio alla tradizione partenopea ma non senza una rivisitazione in chiave moderna che sarà sicuramente il successo di questo nuovo locale al centro di Ladispoli.

Antipasti e aperitivi a base di sfizi e fritti artigianali, mai congelati. Dulcis in fundo, la pasticceria campana: una garanzia per gli intenditori, una delizia per chi non l’ha ancora mai assaggiata!







Sarusso Pizza e Bollicine ha finalmente aperto in Piazza Martini Marescotti 2-2A-3: ecco le indicazioni stradale.

Per seguire Sarusso sui social: pagina su facebook – pagina su instagram

Leggi altri articoli della rubrica BaraondaFood