Santa Severa: al Castello è ancora estate. Il programma dal 24 al 29 agosto –

Santa Severa: al Castello è ancora estate. Il programma dal 24 al 29 agosto

Settimana densa di appuntamenti quella che sta per iniziare a Vivi il Castello delle meraviglie, rassegna estiva promossa dalla Regione Lazio e organizzato da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Si inizia martedì 24 agosto, alle ore 21.00 con un concerto di musica classica, I classici compositori nel cinema a cura di Nova Amadeus Chamber Orchestra con la direzione di Stefano Sovrani e Sarah Agostinelli Soprano, Graziana Giansante, Oboe, Marzia Ricciardi, Violino.

Un concerto che vuole offrire allo spettatore un confronto musicale tra compositori del passato e compositori del nostro tempo attraverso un viaggio di melodie indelebili nella memoria di tutti attraverso le colonne sonore dei film tratte da celebri pagine musicali di grandi compositori quali Wolfgang Amadeus Mozart o Alessandro Marcello o Pietro Mascagni o Nino Rota. Ingresso gratuito fino esaurimento posti.

Mercoledì 25 agosto, alle 21.30 invece, si prevede una serata all’insegna delle risate con Alberto Farina che presenterà un monologo esilarante, ironico, con una comicità surreale e tagliente che con la tipica spigliatezza e il marcato accento romano farà trascorrere al pubblico un momento di spensieratezza e leggerezza. Romano d’origine, Alberto Farina è un personaggio amato dal grande pubblico televisivo, cabarettista, attore, autore, per molti anni uno dei volti simbolo di Colorado. In questo ultimo scorcio d’estate un evento per le famiglie, per trascorrere un momento di comicità e piacevoli risate. Infoline al numero 3475189092 oppure in biglietteria interna al castello.

Si prosegue Giovedì 26 agosto alle ore 21:00 con Napoli e Jazz – Beppe Servillo e Danilo Rea.

Un omaggio alla tradizione canora napoletana in cui rivivono le melodie dei più celebri compositori partenopei, nell’appassionata interpretazione di Peppe Servillo e nelle accese note del pianoforte di Danilo Rea. Arricchiti dall’apporto dell’improvvisazione e della sensibilità jazzistica, si ascolteranno i poetici testi di Murolo, Bovio, Carosone, quelli evocativi di I’ te vurria vasà, Reginella, Era de maggio, senza tralasciare doverose citazioni ad altri memorabili autori, compreso Modugno (che napoletano non è, pur avendo una forte affinità con questa scuola musicale).

A cura di Fondazione Musica per Roma e del festival Una striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e Armand Meignan) biglietti su www.auditorium.com

Sempre giovedì 26 agosto 2021, ore 21.15 nel cortile delle Barrozze per il ciclo di conferenze scientifico-divulgative Cose, Uomini e Paesaggi del Mondo Antico giunte alla XX edizione e organizzate dal Museo Civico del Mare, appuntamento con Paolo Carafa, professore dell’ Università La Sapienza di Roma che presenterà i Nuovi dati sulla casa di Augusto sul Palatino. Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni Polo Museale Civico 0766. 570077 – 0766.523585 o Gruppo Archeologico del Territorio Cerite 0766.571727 – [email protected] – www.archeogatc.it

Infine imperdibile l’appuntamento con la rassegna curata dall’associazione Zip Zone “Weekend al Castello” sabato 28 agosto con il cantautore romano THE NIRO, che oltre a esibirsi nei brani più importanti della sua carriera, presenterà dal vivo il suo nuovo album prossimo alla pubblicazione.

I biglietti del concerto sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Inoltre ricordiamo che l’ingresso è gratuito per i residenti di Santa Marinella.

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

Per finire in programma dal 26 al 29 agosto oltre che nell’area delle Riserva naturale di Macchiatonda anche all’interno del castello sono previste molte attività gratuite dedicate ai bambini e alle famiglie a cura dei Parchi del Lazio.

Si inizia Giovedì 26 e sabato 28 dalle ore 17.00 fino alle 21.00 con “Il Giardino delle farfalle” per scoprire a cosa servono i fiori e perché gli insetti ne sono attratti. Verrà costruito un piccolo giardino trasportabile con i semi di piante gradite agli impollinatori.

Turni orari (durata singolo turno 45′) G.Eco.

Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

Sabato 28 dalle ore 16.00 alle 18.00 c’è “Geocaching” un’ attività di esplorazione del borgo attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia. Kamaleonte A.S.D. Prenotazionesu:.https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfb8xdy0HdZUPzbFw7AXUUrkC-dVmfikBwBxLFpLH1QY-h6yg/viewform

Domenica 29 dalle ore 17,00 alle 21.00“Essenza di cimice e bava di lumaca!” per conoscere tanti ingredienti da inserire nel grande calderone scientifico. Saranno scoperti animali incredibili… e dove trovarli, per realizzare una pozione che consentirà ai bambini di osservare la natura intorno a noi con occhi…nuovi!

Turni orari (durata singolo turno 45′) G.Eco.Prenotazione su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-viviparchidelazio-laboratori-geco-al-castello-di-santa-severa-159597549567

L’accesso agli spettacoli e agli eventi in programma è consentito solo a coloro in possesso di regolare green pass o con un tampone negativo risalente alle 48 ore precedenti lo spettacolo. Non occorre per gli under 12.