Santa Severa: al Castello arriva l’edizione autunnale di Verde in scena il 23 e 24 settembre 

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Il 23 e 24 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00 al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società in house LAZIOcrea d’intesa con il Mic e il Comune di Santa Marinella, a pochi km da Roma, torna per l’edizione autunnale la mostra mercato nazionale di piante insolite e rare “Verde In Scena”.

Anche per questa edizione, numerose le novità con oltre 40 espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia e dal Costarica, con piante insolite e rare dei cinque continenti che soddisferanno i collezionisti ed i neofiti delle varie tipologie botaniche: piante tropicali, mediterranee, cactacee e succulente, palme, agrumi, arbusti e rampicanti, erbacee perenni da foglia e da fiore, aromatiche, orchidee, piante carnivore, terrari, kokedama e, in generale, piante da esterno e da appartamento.

A questi si aggiungeranno prodotti artigianali, miele, prodotti per il benessere e il tempo libero, substrati per la coltivazione, editoria di settore e molto altro, dislocati nel borgo, sulla Spianata, nel Cortile delle Barrozze, sul piazzale della Guardia e nella Manica Lunga in caso di pioggia.

Nel piazzale del Fontanile, prospiciente l’ingresso al Castello, saranno presenti alcuni stand di street food di qualità, con cibi che soddisferanno sia i palati più raffinati che i bambini, oltre a varie etichette di vino e birra artigianale. Lo staff di Verde in Scena assisterà i visitatori in caso di necessità, anche con un servizio di carriole per accompagnare gli acquirenti fino all’ ampio parcheggio e depositare le piante acquistate agli stand.

Il costo del biglietto di ingresso alla mostra mercato è di 7€, e la biglietteria sarà gestita da CoopCulture. Nella stessa biglietteria si potrà acquistare il biglietto per accedere ai Musei del Castello con la riduzione speciale se abbinato a quello di Verde in scena al costo di 5€ anziché 8€ . Con il biglietto di ingresso ai musei, si ha diritto a tre ore gratuite di sosta.

Ingresso gratuito per portatori di handicap e loro accompagnatori e per bambini fino a 12 anni. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. I cagnolini saranno graditi, accompagnati al guinzaglio.