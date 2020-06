Condividi Pin 1 Condivisioni

Il sindaco Pietro Tidei interviene in merito alla “presunta vicenda giudiziaria” che vedrebbe coinvolta la consigliera Patrizia Befani

Santa Marinella, Tidei: “Seguiremo con attenzione gli sviluppi della vicenda” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Avendo appreso da notizie giornalistiche locali del coinvolgimento indiretto della Consigliera Befani, coinvolta in una presunta vicenda giudiziaria, l’Amministrazione Comunale seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda (LEGGI QUI), riservandosi di assumere decisioni in merito nel momento in cui emergeranno concretamente responsabilità penali della Consigliera interessata.

Riconfermiamo la piena fiducia nel lavoro dei magistrati augurandoci che la Consigliera Befani riesca a dimostrare la sua completa estraneità ai fatti addebitati.

L’Amministrazione Comunale nel frattempo continuerà a lavorare con trasparenza ed onestà nell’interesse della Città, lasciata in condizioni disastrose dalla precedente Amministrazione.