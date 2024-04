Santa Marinella, Tidei: “Programmati interventi a Via Caltagirone e a Santa Severa” –

Santa Marinella, Tidei: “Programmati interventi a Via Caltagirone e Via Santa Severa”

Programmati interventi di pulizia manutenzione straordinaria e sfalcio delle erbe nella frazione di Santa Severa. In particolare si sta lavorando per ripristinare la fruizione del sentiero pedonale, molto apprezzato soprattetto dai villeggianti che conduce dal lungomare Pyrgi a Santa Severa al Castello. Ma soprattutto, ed anche per motivi di sicurezza sarà ripristinato il transito lungo un breve tratto finale del lungomare e via Cartagine nei pressi dell’ex Colonia Marina Una misura necessaria che sarà assunta come ogni anno con una ordinanza sindacale, onde permettere anche ai mezzi di soccorso, in caso di emergenza di raggiungere agilmente in tempi brevi, le spiagge di questo tratto, sempre molto frequentato del nostro litorale doev insistono anche stabilimenti balneari. “Massima attenzione è rivolta in questi giorni – . ha riferito il sindaco Tidei – anche alle problematiche che riguardano Santa Severa e di concerto con l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanti abbiamo già dato mandato alla nostra società in house Santa Marinella Servizi, di provvedere ad una pulizia straordinaria e alla manutenzione di questa area onde predisporre a breve anche l’ordinanza di riapertura di un piccolo tratto di strada di collegamento e per rendere più agevole il passaggio dei tanti bagnanti che intendono anche usufruire del sentiero. Sara poi cura della Gesam rimuovere tutti i rifiuti e ripristinare il decoro della zona. Allo stesso modo si interverrà per lo sfalcio delle erbe lungo via dell’Olimpo Purtroppo anche se erano stati già eseguiti degli interventi anche lungo questa strada pedonale la vegetazione complice il clima caldo umido si è subito riformata. Vorrei pertanto rassicurare tutti i residenti e i turisti di Santa Severa perché prima dell’avvio vero e proprio della stagione balneare avremo sicuramente attuato tutte quelle iniziative necessarie per rendere la nostra frazione accogliente e pulita anche se questo ovviamente richiederà grande impegno”.

