Santa Marinella, Tidei: “Dal PNRR 1 milione di euro per l’igiene ambientale”

L’amministrazione comunale di Santa Marinella ha raggiunto un altro importante traguardo nella qualità della vita e, nello specifico nel settore dell’igiene urbana. Grazie alle proposte progettuali avviate negli ultimi mesi, in particolare dall’inizio del 2022, il comune ha ottenuto attraverso i fondi del Pnrr, un finanziamento record che ammonta a quasi un milione di euro.

“Una cifra molto importante che ci permetterà – dichiara il sindaco Pietro Tidei – di procedere a un immediato ammodernamento della nostra isola ecologica della Perazzeta, che diventerà grazie a una serie di interventi mirati, un centro servizi di eccellenza, uno dei più attrezzati e funzionali del territorio. Con tali fondi, infatti, sarà possibile dotare l’ecocentro comunale di beni strumentali che permetteranno, nello specifico di riqualificare tutta l’area di trasferenza e raccolta dei rifiuti della città. Entrando nel particolare del progetto sarà possibile acquistare nuovi mezzi e attrezzature, che sono in uso all’interno dell’isola ecologica. Il rifermento è anche per l’installazione di un più capillare e moderno sistema di video sorveglianza che risulterà utilissimo per prevenire qualsivoglia forma di abbandono, fuori dagli spazi definiti, dei rifiuti ingombranti o indifferenziati. Si provvederà poi a realizzare una nuova recinzione e a potenziare l’illuminazione creando, nel contempo, nuovi e più efficienti sistemi di depurazioni delle acque. In ultimo si potrà anche migliorare le viabilità della zona e le rampe d’accesso al centro servizi che diventerà un’area moderna e qualificata, e soprattutto in grado di sopportare la mole di lavoro nel settore della raccolta differenziata nei periodi estivi, quando si sfiorano anche le centomila presenze turistiche. Finalmente saremo in grado di risolvere le ultime problematiche che ancora investivano il settore dell’igiene urbana. Altri importanti interventi riguarderanno i parchi cittadini dove potranno essere create delle mini isole ecologiche. dotandoli di cestini e contenitori e aree attrezzate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Tali iniziative contribuiranno a rendere più moderne, “green” e al passo con i tempi sia Santa Marinella che Santa Severa. In particolare, nella frazione turistica, dove sempre nei mesi estivi la raccolta dei rifiuti umidi è spesso molto impegnativa, saranno realizzate delle innovative piccole isole ecologiche interrate, per il riciclo e il compostaggio. Sarà data priorità assoluta anche all’indizione di una gara pubblica d’appalto per affidare tutti gli interventi previsti. Infine solo un’ultima osservazione. L’entità dei finanziamenti che questa amministrazione sta ottenendo sono frutto di un costante impegno che ci ha portato a partecipare con proposte progettuali valide, a tutti i bandi e non solo del piano nazionale di resilienza ma anche di regione e ministeri. Questo ci ha permesso di attuare o mettere in cantiere le opere che hanno portato al progressivo ammodernamento e alla riqualificazione della città e del suo territorio”.