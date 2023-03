Santa Marinella, Tidei: “Per la sede definitiva si attende il passaggio di consegne dell’ex Cantinone”

Il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei replica al Nucleo Sommozzatori (Protezione civile Santa Marinella)

Si dice “stupito” delle esternazioni del Nucleo Sommozzatori (Protezione civile di Santa Marinella) che lamentavano, dopo anni di attesa, una sede, il sindaco Pietro Tidei.

“Questa nostra associazione – ha spiegato il primo cittadino – può già disporre di un terreno dove sono posizionati dei container, per poter ospitare materiali e mezzi di soccorso”.

“Inoltre i responsabili locali sanno perfettamente che l’impegno assunto dall’amministrazione comunale non è mai stato disatteso, e che per l’assegnazione definitiva di una sede operativa si sta attendendo solo che venga formalizzato il passaggio di consegne con l’Arsial dell’ immobile noto con il nome di ex Cantinone, e di parte dell’area circostante che, come d’accordi già presi , sarà dato in uso al Nucleo Sommozzatori affinché possa divenire sede del Coc, ovvero del coordinamento di protezione civile della nostra città e dunque essere il luogo deputato ad accogliere le forze di Prociv”.

“I consiglieri Andrea Amanati e Marina Ferullo, anche questo come ben noto anche al Nucleo Sommozzatori, grazie al loro costante impegno, hanno ottenuto la cessione, da parte dell’Arsial, dei terreni e del manufatto, solo che per siglare il definitivo passaggio al patrimonio del comune, è necessario attendere un ultimo parere vincolante della Sovrintendenza”.

“Questo passaggio si è reso necessario perché l’ex Cantinone è un edificio la cui costruzione è antecedente agli anni 70. Per accelerare al massimo l’ iter in corso ho parlato personalmente con la sovrintendente Margherita Eichberg, e ho ottenuto conferma sull’ ormai imminente definizione della pratica”.

“Come abbiamo già avuto modo di comunicare, siamo in possesso di un cospicuo finanziamento, grazie ai fondi del Pnrr , finalizzato a realizzare iniziative nel settore del sociale, che ci permetterà di attuare un progetto di riqualificazione dell’ immobile. Infine, si valuterà anche la possibilità, non appena tutti gli uffici anagrafe ,demografico e tecnico, saranno trasferiti nella sede municipale di via Cicerone 25, di assegnare alcuni locali della palazzina del Lungomare Marconi non solo alla Misericordia ma anche alle associazione di Protezione Civile”.

“Le soluzioni ci sono, la volontà di arrivare ad una veloce definizione anche , pertanto non comprendo i motivi che hanno indotto il Nucleo Sommozzatori, proprio ora, a mettere in dubbio l’impegno di questa amministrazione che ha sempre supportato e lodato l’operato di questa associazione attiva sul territorio”.

“Inoltre i terreni possono seguitare ad ospitare i mezzi di soccorso e pertanto all’orizzonte anche in prospettiva dell’avvio della stagione balneare, non si profila nessuna emergenza”.