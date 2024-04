Santa Marinella ospita il 1º Torneo di Touch Rugby –

Santa Marinella ospita il 1º Torneo di Touch Rugby che si è svolto lo scorso fine settimana nel nuovo campo di Piazzale della Gioventù. Tra il pubblico accorso numeroso, per tifare la squadra di casa, il Sindaco Pietro Tidei e la consigliera con delega allo sport Marina Ferullo. “Sono molto felice di vedere così tante squadre prendere parte a questa giornata di sport. Ragazzi e ragazze che danno il massimo in campo per la propria squadra e tifoserie che dimostrano grande senso di civiltà e rispetto. Valori che vanno trasmessi alle nuove generazioni e che questo tipo di sport ci ha abituato ad apprezzare. Il nuovo campo in erba da Rugby è fiore all’occhiello della nostra città, che a breve riavrà il Palazzetto sportivo rimesso a nuovo e più funzionale”, ha commentato il sindaco Tidei. Il torneo ha visto la partecipazione di otto squadre provenienti da tutta la regione: Primavera Rugby, Rugby Anzio Club, Tuscia Rugby, Barbarian Rugby club Roma, Union Rugby Viterbo, Unione Rugby Ladispoli, Us Roma Rugby. Oltre sesssanta i giocatori che hanno dimostrato grande abilità e spirito sportivo durante tutta la giornata. Le partite si sono svolte in un’atmosfera amichevole ma competitiva, con squadre che hanno dato il massimo per conquistare la vittoria. I padroni di casa si sono aggiudicati il 3º posto, mentre la tappa è stata vinta dal Tuscia Rugby. “Il touch rugby è uno sport inclusivo, che permette a giocatori di ogni età e livello di esperienza di competere e divertirsi. A Santa Marinella è più di un semplice sport è un’occasione per la comunità di riunirsi e condividere momenti di gioia e passione, praticando sport. Invitiamo tutti a provarlo il martedì e il venerdì dalle 18:45 alle 19:45 presso il campo di Piazzale della Gioventù”, ha affermato la consigliera Ferullo.