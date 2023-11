Santa Marinella, nuovo successo per gli incontri dedicati a Castrum Novum –

Sono sempre un successo di pubblico gli incontri che interessano gli scavi di Castrum Novum. E ieri l’occasione è stata quella dell’inaugurazione della mostra che si tiene nell’ Aula Consiliare del Palazzo Comunale di via Cicerone. Alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del consigliere Paola Fratarcangeli, il direttore del Polo museale Flavio Enei ha dato il via a questo nuovo percorso espositivo, che vedrà coinvolti anche i plessi scolastici della città, dove la mostra si sposterà nei prossimi giorni.

“L’obiettivo è quello di far avvicinare sempre più persone, soprattutto i giovani, al nostro sito archeologico, facendolo conoscere e mostrando loro quale importanza abbiano le scoperte che man mano vengono alla luce durante le ricerche. Siamo sempre grati della partecipazione, fondamentale, dei volontari del Gatc e del supporto che viene offerto da società partner come la PQE Group, che crede in questo nostro progetto ed è un nostro prezioso sponsor. Siamo in attesa di terminare i lavori per il Centro Visite, che potrà accogliere i tanti turisti, gli appassionati e la mostra permanente dei reperti archeologici”, ha dichiarato il Sindaco Tidei all’apertura dell’incontro.

“Sono sempre colpito nell’incontrare i tanti appassionanti e i volontari che contribuiscono all’opera di scavo del sito di Castrum Novum. Per il nostro Gruppo partecipare come sponsor culturale è un onore e un impegno che portiamo avanti con entusiasmo, confidando di poterlo fare per molto tempo ancora”, ha affermato durante il suo intervento, Giampaolo Mazzuca, Vp Cultural Brand Ambassador del PQE Group.

“Come oramai è noto, Castrum Novum è fiore all’occhiello e focus dell’impegno della nostra Amministrazione Comunale. Ringraziamo tutti i volontari e gli archeologi che seguono con passione i progressi delle ricerche e degli scavi”, ha detto il consigliere Fratarcangeli.

L’esposizione “diffusa” è visitabile nell’Aula Consiliare e presso il Polo Museale del Castello di Santa Severa.