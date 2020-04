Condividi Pin 5 Condivisioni

Il Sindaco Tidei ha emesso ordinanza che ha validità a partire da oggi 23 aprile fino a nuovo provvedimento

Santa Marinella, mascherine obbligatorie fino al 3 maggio

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da covid-19, emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha emesso ordinanza in cui si chiede di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva in spazi chiusi e aperti, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente.

Inoltre, la mascherina si deve indossare obbligatoriamente anche negli spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone; obbligatorio è anche il mantenimento della distanza sociale.

Stesso discorso vale anche per i titolari e gestori di attività commerciali e di uffici pubblici e privati, in spazi chiusi ed aperti.

L’efficacia della presente ordinanza decorre da oggi, 23 aprile ed ha validità fino al 3 Maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.