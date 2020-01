Condividi Pin 3 Condivisioni

Il racconto

Santa Marinella, l’11 gennaio proiezione di “One for the future” – Salvare il nostro pianeta – questo il messaggio che ha praticamente girato il mondo attraverso i festival cinematografici. Il regista /Attore Alessandro Fiorucci affiancato da Serena Valletta hanno realizzato un film per sensibilizzare la popolazione mondiale a salvaguardare il nostro pianeta . Il titolo “One” è la spiegazione del film : una casa, un pianete , una solo razza umana e per sopravvivere ancora in questa “casa” dobbiamo prendercene cura. Lo studio Emme di Giuseppe Morucci ha sposato fin da subito questo progetto ambizioso quanto moderno. Il bianco e nero(color correction) , la location post apocalittica , le maschere per respirare e la speranza, le generazioni future dovranno affrontare una sfida tremenda, rimediare agli errori di coloro che guadagnano sulle spalle del futuro, raccontato sotto forma di un bambino Luca Santu. Che miracolosamente vivo prosegue il suo cammino per ricreare vita in una terra ormai quasi finita. Registrato a metà del 2017 il film ha ottenuto molti successi nel mondo. E sono queste le Selezioni Ufficiali:

David di Donatello (primo step passato 2018 con inserimento nella pagina uff.)

In-short Film Festival di Lagos (Africa)

Duemila30 (Milano)

Cleveland Concoction (Usa)

First-Time FilmMaker (England)

Enviromental Film Festival (Istambul)

Cyprus Film Festival – Golden Aphrodite (Grecia)

Global Film Festival Las Vegas – vincitore del premio sperimentale

Cefalù Film Festival – Semifinalisti

Ora l’11 gennaio alle ore 19:00 presso la sala Flamminia Odescalchi, via della libertà, Santa Marinella, ci sarà la proiezione dei momenti salienti di Las Vegas, il film e il trailer proiettati per la prima volta nella città di realizzazione dell’opera. L’ingresso sarà gratuito e a fine proiezione verrà annunciato un nuovo lavoro del regista Italiano e un brindisi per tutti i partecipanti. Sarà presente tutto il cast tecnico e artistico all’evento.

Santa Marinella, l’11 gennaio proiezione di “One for the future”