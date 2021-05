Share Pin 1 Condivisioni

L’ennesimo caso di ingombranti abbandonati pur essendo fornito il servizio gratuito di ritiro

Santa Marinella, inciviltà dell’abbandono dei rifiuti sul Lungomare –

L’abbandono dei rifiuti è una piaga sempre presente in tutte le città, ma diventa per i cittadini che la subiscono sempre più odiosa quando il gesto sembra fatto a sfregio del luogo in cui viene praticato.

È il caso del frigorifero abbandonato che sta facendo il giro dei social network a Santa Marinella.

L’oggetto è stato lasciato, forse nella notte, su una delle vie più frequentate della città, il Lungomare Marconi.

La strada è meta di passeggiate ed è uno dei luoghi preferiti da chi fa jogging.

I rifiuti ingombranti vengono, previo appuntamento, raccolti gratuitamente dalla società che ha l’appalto in città, ma casi analoghi sono ancora frequenti.