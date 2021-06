Share Pin 0 Condivisioni

Il presidente del consiglio di amministrazione della Santa Marinella Servizi: “Solo un piccolo disguido”

“Santa Marinella, in via di risoluzione il riconoscimento delle colonnine dei parcheggi sul circuito bancario” –

Riceviamo e pubblichiamo –

“Santa Marinella, in via di risoluzione il riconoscimento delle colonnine dei parcheggi sul circuito bancario”

Presto tutti i parcometri installati a Santa Severa e deputati alla riscossione del pagamento per la sosta orario lungo, gli stalli blu saranno perfettamente utilizzabili anche tramite l’utilizzo di un’applicazione o attraverso l’uso della carta di credito. A precisarlo è il Presidente della Santa Marinella Servizi avvocato Pietro Andolfi che ha ritenuto di dover fare alcune doverose precisazioni anche a seguito di alcune perplessità e segnalazioni ricevute nei giorni scorsi.

Si è trattato infatti solo di un piccolo disguido dovuto a una questione tecnica e relativa alla mancata attivazione del riconoscimento fra i circuiti bancari.

Pertanto i disagi per gli utenti saranno eliminati nel più breve tempo possibile e dunque in futuro per ottenere l’emissione del ticket non sarà più necessario dotarsi di monete o soldi in contanti.

Pur non essendoci nessuna responsabilità da parte dell’amministrazione comunale o della sua municipalizzata , mi corre l’obbligo di scusarmi con tutti i cittadini, residenti o villeggianti per quanto accaduto negli ultimi giorni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

della Santa Marinella Servizi

Avv. Pietro Andolfi

(torna a baraondanews)