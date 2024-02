Santa Marinella, il Sindaco scrive al Presidente della Regione “è allarme erosione per la costa”

COMUNICATO SU EROSIONE COSTIERA

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha inviato una lettera al Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per sollecitare i relativi interventi a difesa della costa, a fronte dell’ormai sempre più evidente allarme erosione che continua a minacciare uno dei tratti più belli del litorale laziale, danneggiando in particolar modo il lungomare di Santa Severa. “Da sopralluoghi compiuti e da notizie ricevute – ha dichiarato il sindaco Tidei – è stato possibile verificare che a seguito dell’ultima mareggiata che si è abbattuta nei giorni scorsi, in particolare il 9 e il 10 febbraio, sono stati quasi cancellati due stabilimenti balneari ed erosi ampi tratti di arenile che hanno provocato un danno enorme agli operatori e ai titolari delle concessioni demaniali marittime, tali da mettere a repentaglio l’avvio della prossima stagione turistica e balneare. Quel che desta particolare attenzione – ha sollecitato il primo cittadino – è il fatto che pur non essendosi trattato di un evento meteorologico particolarmente violento, quest’ultima mareggiata ha provocato conseguenze pesantissime anche sull’assetto morfologico del tratto di litorale sabbioso, come mai avvenuto prima che, con la costruzione della nuova scogliera artificiale in fase di ultimazione nello specchio antistante il castello, potrebbe subire ulteriori mutamenti dovuti dalle forti correnti marine e dagli interventi sui fondali, così come è stato riferito da operatori esperti del settore. Un’eventualità che potrebbe dare vita a nuovi ed imprevedibili pericoli per la fruizione delle spiagge libere e degli stabilimenti privati, nonché della balneabilità di una zona a vocazione turistica”. Il sindaco Tidei, preoccupato per la considerata importanza che riveste tale problematica, ha richiesto al presidente regionale Rocca la convocazione urgente di un incontro con i tecnici funzionari e assessori responsabili al fine di appurare ogni aspetto della questione e valutare se effettivamente sia stato eseguito un attento studio meteo marino, di tale tratto, per conoscerne l’entità dei dati e le relative conseguenze dovute a possibili mutazioni morfologiche dei fondali. “La nostra costa è una delle risorse più preziose del territorio e pertanto deve essere assolutamente preservata e protetta – ha concluso il sindaco Tidei – Occorre quindi stabilire quali possibili misure si possono adottare urgentemente per la tutela dell’ambiente e del litorale di Santa Severa”.