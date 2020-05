Santa Marinella, il Prefetto dà ragione al sindaco sullo sport e i bagni a mare

Condividi Pin 0 Condivisioni

Polemica nei giorni scorsi in città per l’ordinanza del Sindaco con la quale si vietavano bagni e attività sportive in acqua

“….è stato rilevato come la praticabilità in forma individuale di discipline sportive e motorie, anche al di fuori dei rigorosi limiti spaziali posti da precedenti disposizioni, possa incentivare l’utilizzo anche delle spiagge e degli arenili, il cui impiego è allo stato ancora precluso”.

Questo uno dei passaggi della nota inviata dal Prefetto al sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei in cui in sostanza si dà ragione al primo cittadino per l’ordinanza sindacale con la quale si vietano i bagni a mare e le attività sportive in acqua.

Al contrario infatti della città di Ladispoli, a Santa Marinella, con l’inizio della fase 2, il primo cittadino ha detto sì alle passeggiate e all’attività motoria in spiaggia (solo da lunedì a venerdì dalle 6 alle 20) ma no alle attività ricreative e sportive legate al mare nonché il divieto di balneazione in considerazione del decreto del presidente della Regione Lazio.

Ordinanza fortemente contestata da alcuni ma non dal Prefetto che anzi, ha dato ragione al primo cittadino.

