Santa Marinella: il comune esce ufficialmente dal dissesto finanziario

Comune di Santa Marinella: approvato il piano di estinzione dei debiti, il comune esce ufficialmente dal dissesto finanziario

Il Sindaco Tidei: “Sono stati cinque anni difficili, di politiche di risparmio e di meticolosa spesa. Si chiude il periodo storico più catastrofico del comune di Santa Marinella, ora la ripartenza vera e propria”

È di questa mattina l’atto notificato al Sindaco, al Segretario generale e alla OSL da parte del Ministero, per il tramite della Prefettura di Roma – Area Enti Locali, che decreta la definitiva uscita dal dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella.

Il Decreto Ministeriale n. 28933 approva il piano delle passività pregresse presentato dalla Osl lo scorso 12 febbraio, acquisito il parere favorevole della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali: sono solo 14 i creditori esclusi dalla liquidazione, per un totale di € 400 mila circa (già pagati dall’ente), rispetto all’ammontare totale del dissesto che “giova ricordare a tutti – ha dichiarato Il Sindaco Pietro Tidei – il Consiglio Comunale è stato costretto a dichiarare il 26 luglio 2018, a causa degli ingenti debiti accumulati dopo 10 anni di amministrazione di centro destra, capitanata dall’ex sindaco Roberto Bacheca.

Oggi si chiude il periodo storico più difficile per la reputazione di questo Comune, un periodo in cui, per sanare i debiti pregressi si sono applicate politiche rigorose di risparmio, con aggravio, nostro malgrado, anche delle tasse cittadine”.

A conclusione del procedimento, i commissari della OSL hanno redatto il piano di estinzione dei debiti, che, riassunto in cifre, si aggira attorno ai 16 milioni di euro.

“Sono stati anni difficili in cui l’amministrazione non si è persa d’animo, lavorando incessantemente per l’accesso a fonti di finanziamento esterne che hanno permesso importanti azioni sul territorio, dalle infrastrutture ai servizi. Tutti interventi percepiti positivamente dalla comunità – ha aggiunto il Sindaco – che ha riposto fiducia nella nostra squadra affidandoci la guida della città alle scorse elezioni di giugno 2023 al primo turno.

Ultimo step sarà quello di attendere la compilazione del Rendiconto della Gestione Commissariale da parte della OSL, con tale atto l’Ente dovrà farsi carico di tutti quei creditori che, legittimamente, hanno rifiutato la transazione con l’Organismo Straordinario di Liquidazione. Affronteremo questo ulteriore sacrificio con le nostre proprie risorse: è l’ultimo sforzo e l’ulteriore sfida da portare a termine per porre fine al pagamento dei debiti creati dalle scellerate Amministrazioni che ci hanno preceduto.

A questo si affiancherà un vero e proprio periodo di rinascita della città: abbiamo già destinato le prime risorse economiche all’arredo urbano e alla viabilità oltre che alla maggior parte delle infrastrutture.

La missione attuale e futura è quella del PNRR che ci permetterà, gia dai prossimi mesi, di dare una svolta decisiva nel recupero e riqualificazione di tutte le aree ancora degradate della città.

Non posso non ringraziare l’Organismo di liquidazione per l’ottimo lavoro svolto e la professionalità degli uffici comunali. Abbiamo dato la dimostrazione di un equilibrio premiante tra i vertici politici e gli apparati amministrativi che ci ha permesso di lavorare in un clima di serenità e fiducia con la commissione prefettizia” ha concludo il Sindaco Tidei.